Quiénes son Lautaro Mendieta y Rodrigo Bacidalupe, las apuestas de Rodolfo Arruabarrena en Boca

Boca no tiene respiro en un calendario sofocante y las consecuencias físicas empiezan a hacerse notar en el plantel. De cara al duelo de este viernes frente a Central Córdoba por el Torneo Clausura, y con la cabeza puesta en la revancha de los cuartos de final ante San Pablo, Rodolfo Arruabarrena volvió a meter mano en el recambio. Frente a una enfermería llena y varias ausencias obligadas, el Vasco recurrió nuevamente a las divisiones inferiores para citar por primera vez a Lautaro Mendieta y Rodrigo Bacidalupe.