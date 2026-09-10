Quiénes son Lautaro Mendieta y Rodrigo Bacidalupe, las apuestas de Rodolfo Arruabarrena en Boca
Apremiado por las bajas y la rotación pensando en la Copa Sudamericana, el DT xeneize convocó a dos juveniles para recibir a Central Córdoba.
Boca no tiene respiro en un calendario sofocante y las consecuencias físicas empiezan a hacerse notar en el plantel. De cara al duelo de este viernes frente a Central Córdoba por el Torneo Clausura, y con la cabeza puesta en la revancha de los cuartos de final ante San Pablo, Rodolfo Arruabarrena volvió a meter mano en el recambio. Frente a una enfermería llena y varias ausencias obligadas, el Vasco recurrió nuevamente a las divisiones inferiores para citar por primera vez a Lautaro Mendieta y Rodrigo Bacidalupe.
La nómina de bajas en la Ribera es extensa. El técnico no podrá contar con piezas de peso como Álvaro Montero, Ayrton Costa, Malcom Braida, Leandro Paredes, Milton Delgado y Camilo Rey Domenech, que se suman a los lesionados Rodrigo Battaglia, Tomás Aranda y Adam Bareiro, además de la reciente venta de Kevin Zenón al Atlas. En este escenario adverso, Boca Predio vuelve a emerger como el gran salvavidas de la institución para completar la citación.
Lautaro Mendieta, Rodrigo Bacidalupe y Rodolfo Arruabarrena: las caras nuevas de Boca ante Central Córdoba
Uno de los juveniles que tendrá su estreno en el banco de suplentes es Lautaro Mendieta. A sus 20 años, el volante es una de las figuras consolidadas en la Reserva dirigida por Mariano Herrón. Se destaca por ser un mediocampista dinámico y polifuncional: si bien actualmente se desempeña como interior derecho, tiene la versatilidad necesaria para actuar como volante central clásico o incluso más adelantado como enganche. Su rodaje y capacidad para cubrir varios puestos convencieron al DT.
Por su parte, Rodrigo Bacidalupe asoma como la nueva variante de ataque. Categoría 2007 y oriundo de Entre Ríos, el "Colo" realizó casi todo su camino en inferiores como creativo, pero en el último tiempo se afianzó como centrodelantero. Pese a no poseer la altura del típico '9' (mide 1,76 metros), se caracteriza por su movilidad, agresividad en la presión alta y buen pie, atributos que viene de demostrar con un doblete ante Platense. El atacante, con contrato firmado hasta 2028, buscará ser una alternativa confiable en un puesto golpeado.
Con este panorama, Arruabarrena intentará conseguir su primer triunfo utilizando un equipo alternativo, dándole rodaje a la cantera xeneize antes de afrontar el trascendental choque de vuelta en la Copa Sudamericana.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario