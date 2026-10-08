Con el retorno de Álvaro Montero, Boca presentó los convocados para visitar a Instituto
El arquero colombiano pega la vuelta tras la fecha FIFA, mientras que Rodrigo Battaglia y el juvenil Joaquín Ruiz integran la nómina de 25 citados.
Boca culminó sus preparativos en Buenos Aires y ya desembarcó en tierras cordobesas para disputar la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura. El Xeneize se medirá ante Instituto este viernes a las 19:30 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes, con una lista de 25 citados oficializada por Rodolfo Arruabarrena que llegó cargada de novedades entre regresos esperados y ausencias obligadas.
Con el retorno de Álvaro Montero, Boca presentó los convocados para visitar a Instituto
La novedad principal bajo los tres palos pasa por la reaparición de Álvaro Montero. Tras sumar minutos con la Selección de Colombia durante la fecha FIFA, el arquero se reincorporó al plantel profesional y se perfila para salir desde el arranque en Núñez. Su retorno se produce tras haberse perdido los compromisos ante Racing por la Copa Argentina y frente a Unión en el campeonato local.
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A su vez, la nómina ratifica la vuelta definitiva de Rodrigo Battaglia. Luego de diez meses afuera de las canchas por una severa inactividad, el volante central vuelve a estar disponible para tener rodaje oficial en 2026. Si bien había acompañado a la delegación en la Copa Argentina como apoyo al grupo, esta vez llega con ritmo suficiente para ocupar un lugar en el banco.
Por su parte, para equilibrar las bajas por lesión de Tomás Belmonte y Alan Velasco, el "Vasco" recurrió a la cantera e incluyó al juvenil Joaquín Ruiz. Capitán y pilar de la Reserva comandada por Mariano Herrón, el talentoso zurdo tandilense —con pasado de debuts bajo la conducción de Fernando Gago— aporta velocidad, gambeta y desequilibrio en la zona ofensiva.
El conjunto de la Ribera llega en levantada tras vencer a Unión y busca sumar tres puntos clave para afirmarse en los puestos de vanguardia del torneo local antes de encarar sus próximos objetivos continentales.
La probable formación de Boca vs. Instituto
Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Sebastián Villa; Enner Valencia.
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