Con el retorno de Álvaro Montero, Boca presentó los convocados para visitar a Instituto

El conjunto de la Ribera llega en levantada tras vencer a Unión y busca sumar tres puntos clave para afirmarse en los puestos de vanguardia del torneo local antes de encarar sus próximos objetivos continentales.

La probable formación de Boca vs. Instituto

Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Sebastián Villa; Enner Valencia.