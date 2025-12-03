Historia y dominio: cómo llega el clásico entre Boca y Racing rumbo a una nueva semifinal
El Xeneize mantiene una ventaja histórica frente a la Academia, aunque en los últimos años el equipo de Avellaneda redujo la diferencia.
El enfrentamiento entre Boca y Racing vuelve a tomar protagonismo de cara a las semifinales del Torneo Clausura 2025, una instancia que añade un capítulo más a una rivalidad que supera el siglo de historia. A lo largo de más de 110 años, ambos clubes se han visto las caras en cientos de oportunidades, generando uno de los clásicos más intensos y con mayor carga emotiva del fútbol argentino.
Si bien el panorama reciente muestra una leve inclinación hacia la Academia durante la conducción de Juan Román Riquelme en el club boquense, el repaso general del mano a mano continúa exhibiendo una superioridad clara del conjunto azul y oro. Los números oficiales indican que Boca y Racing se enfrentaron en 220 partidos oficiales, con una diferencia de 21 encuentros a favor del Xeneize.
En ese reparto, Boca suma 94 victorias, Racing 73 triunfos y han empatado en 53 ocasiones. El análisis histórico, sin embargo, requiere precisar ciertos matices. En el ámbito del profesionalismo, Boca amplía su dominio con 81 partidos ganados, contra 52 de Racing y 42 empates en 173 cruces. Pero si se observan los duelos del amateurismo, la Academia lleva la ventaja con nueve victorias, frente a tres de Boca y un empate en 13 encuentros.
El historial también contempla los enfrentamientos por copas internacionales. Allí Boca vuelve a imponerse: sobre 12 duelos, acumula cinco triunfos, seis empates y apenas una derrota. De manera puntual en la Copa Libertadores, el predominio se mantiene con cuatro victorias, una caída y cuatro igualdades, un rubro donde el Xeneize ha mostrado mayor solidez. En tanto, las Copas Nacionales presentan una excepción: Racing se encuentra arriba con 11 triunfos, contra cuatro de Boca y dos empates, un registro potenciado en buena parte por las finales recientes y por la consagración en la Supercopa Internacional con Fernando Gago como entrenador.
Si se suman los partidos amistosos, la distancia vuelve a ampliarse. En ese caso, el total asciende a 298 encuentros, con 127 victorias para Boca, 99 para Racing y 73 empates, una brecha que reafirma el predominio azul y oro en el total absoluto del historial.
No obstante, uno de los puntos más mencionados en la previa es el rendimiento de ambos equipos durante la gestión de Riquelme al mando del fútbol de Boca. En ese tramo, disputaron 16 partidos, con una ventaja para la Academia: seis triunfos, siete empates y solo tres derrotas. Esta tendencia más pareja en el corto plazo alimenta la expectativa de un duelo abierto y repleto de tensiones, especialmente teniendo en cuenta que ambos llegan con aspiraciones fuertes en el Clausura.
Con un marco histórico amplio y un presente más equilibrado, el clásico vuelve a situarse en el centro de la escena. La Bombonera será testigo de una nueva página de un enfrentamiento que combina memoria, estadística y una rivalidad que nunca pierde vigencia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario