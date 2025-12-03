Historia y dominio: cómo llega el clásico entre Boca y Racing rumbo a una nueva semifinal

boca racing

No obstante, uno de los puntos más mencionados en la previa es el rendimiento de ambos equipos durante la gestión de Riquelme al mando del fútbol de Boca. En ese tramo, disputaron 16 partidos, con una ventaja para la Academia: seis triunfos, siete empates y solo tres derrotas. Esta tendencia más pareja en el corto plazo alimenta la expectativa de un duelo abierto y repleto de tensiones, especialmente teniendo en cuenta que ambos llegan con aspiraciones fuertes en el Clausura.

Con un marco histórico amplio y un presente más equilibrado, el clásico vuelve a situarse en el centro de la escena. La Bombonera será testigo de una nueva página de un enfrentamiento que combina memoria, estadística y una rivalidad que nunca pierde vigencia.