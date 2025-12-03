Sin precedentes: Boca encadenará cinco partidos consecutivos de local en un mismo torneo

boca 1

Los últimos ejemplos incluyen a River y Talleres. El conjunto de Núñez cerró un torneo con dos partidos en casa y luego abrió el siguiente con otro encuentro en el Monumental, pero entre medio disputó compromisos de Copa Libertadores y el Mundial de Clubes. Talleres, por su parte, logró rachas similares en 1999 y 2000, aunque en ambos casos hubo postergaciones o cambios de estadio que matizaron la seguidilla.

A diferencia de todos esos antecedentes, el club de la Ribera sostiene una serie completamente limpia: cinco partidos en su propio estadio, dentro del mismo torneo, sin interrupciones. El contraste con otros registros convierte esta situación en un hecho singular dentro del fútbol argentino.

En vísperas del choque con Racing del próximo domingo a las 19 en el estadio Alberto J. Armando, y más allá de lo que suceda en el resultado, el Xeneize ya dejó su huella estadística en una temporada que podría sumar otro capítulo memorable si logra alcanzar la final del Clausura.