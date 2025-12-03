Sin precedentes: Boca encadenará cinco partidos consecutivos de local en un mismo torneo
El Xeneize alcanzará una marca histórica al recibir por quinta vez seguida a un rival en la Bombonera durante el mismo campeonato, algo nunca antes registrado en el fútbol argentino.
Boca vivirá un hecho completamente inédito en el fútbol argentino cuando reciba a Racing por las semifinales del Torneo Clausura 2025. Con esa cita, el equipo dirigido por Claudio Úbeda sumará cinco partidos consecutivos como local en un mismo certamen, un registro que ningún club había conseguido bajo las mismas condiciones.
La racha comenzó con la victoria frente a River y continuó con los triunfos sobre Tigre, Talleres y Argentinos Juniors, todos disputados en La Bombonera, donde además mantuvo la valla invicta y convirtió siete goles.
Si bien existen antecedentes de equipos que jugaron cinco encuentros seguidos en casa, ninguno cumple exactamente con las particularidades que acompañan esta serie del Xeneize. En los casos previos, siempre hubo un cambio de torneo, partidos postergados o circunstancias excepcionales que alteraron el calendario. La secuencia de Boca, en cambio, se desarrolla íntegramente en el mismo campeonato, sin duelos aplazados y sin compartir estadio con otros clubes.
Uno de los antecedentes más cercanos es el de Racing en la temporada 2003-2004. Allí, la Academia finalizó el certamen jugando como local ante Independiente, Quilmes, Arsenal y Olimpo, y comenzó el siguiente enfrentándose a Colón. Sin embargo, en el partido frente a Arsenal fue formalmente visitante, ya que le alquilaba el estadio, y además existió un encuentro postergado ante River que interrumpió la continuidad.
Algo similar ocurrió con Newell’s en la campaña 2005-2006: cerró el Apertura en Rosario y luego fue local en las primeras cuatro fechas del Clausura, aunque uno de esos encuentros lo jugó como “visitante” por haber cedido su estadio a Tiro Federal.
Los últimos ejemplos incluyen a River y Talleres. El conjunto de Núñez cerró un torneo con dos partidos en casa y luego abrió el siguiente con otro encuentro en el Monumental, pero entre medio disputó compromisos de Copa Libertadores y el Mundial de Clubes. Talleres, por su parte, logró rachas similares en 1999 y 2000, aunque en ambos casos hubo postergaciones o cambios de estadio que matizaron la seguidilla.
A diferencia de todos esos antecedentes, el club de la Ribera sostiene una serie completamente limpia: cinco partidos en su propio estadio, dentro del mismo torneo, sin interrupciones. El contraste con otros registros convierte esta situación en un hecho singular dentro del fútbol argentino.
En vísperas del choque con Racing del próximo domingo a las 19 en el estadio Alberto J. Armando, y más allá de lo que suceda en el resultado, el Xeneize ya dejó su huella estadística en una temporada que podría sumar otro capítulo memorable si logra alcanzar la final del Clausura.
