Boca vs. Independiente, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda atraviesa un presente sólido, respaldado por una racha positiva que lo posiciona como uno de los protagonistas del certamen. Acumula ocho partidos sin perder en el torneo local, una cifra que se extiende a diez si se suman sus compromisos en Copa Argentina y Copa Libertadores. Este buen momento le permitió ubicarse en la tercera posición de la Zona A con 20 puntos, muy cerca de asegurar su lugar en la siguiente fase. Además, llega con confianza tras su victoria en el debut de la Libertadores, donde superó 1-0 a la Universidad Católica en condición de visitante.