Boca vs. Independiente, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Xeneize quiere estirar su racha positiva y acercarse a la clasificación, mientras que el Rojo llega fortalecido tras ganar el clásico y busca consolidarse en zona de playoffs.
Boca será anfitrión de Independiente en uno de los encuentros más atractivos de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El partido se disputará este sábado desde las 19:30 en La Bombonera, en un escenario que promete un clima intenso y con mucho en juego para ambos equipos.
El conjunto dirigido por Claudio Úbeda atraviesa un presente sólido, respaldado por una racha positiva que lo posiciona como uno de los protagonistas del certamen. Acumula ocho partidos sin perder en el torneo local, una cifra que se extiende a diez si se suman sus compromisos en Copa Argentina y Copa Libertadores. Este buen momento le permitió ubicarse en la tercera posición de la Zona A con 20 puntos, muy cerca de asegurar su lugar en la siguiente fase. Además, llega con confianza tras su victoria en el debut de la Libertadores, donde superó 1-0 a la Universidad Católica en condición de visitante.
Pensando en la seguidilla de partidos, el cuerpo técnico analiza la posibilidad de realizar algunas modificaciones en la formación inicial. Jugadores como Marco Pellegrino, Nicolás Figal, Tomás Belmonte, Ángel Romero y Milton Giménez podrían tener su oportunidad desde el arranque, con el objetivo de dosificar cargas y mantener competitivo al plantel.
Por su parte, el Rojo llega con el ánimo en alza tras imponerse en el clásico frente a Racing. El equipo consiguió un triunfo muy significativo por 1-0, gracias al gol de Gabriel Ávalos en los minutos finales, que además cortó una racha adversa como local frente a su histórico rival. Esa victoria le permitió volver a meterse en zona de clasificación a los playoffs, aunque su margen de error sigue siendo reducido. Por eso, sumar en un escenario como La Bombonera representaría un impulso clave en sus aspiraciones.
El cruce entre Boca e Independiente reúne todos los condimentos: historia, presente competitivo y objetivos claros. Mientras el local quiere consolidarse entre los mejores, el visitante buscará ratificar su recuperación en un partido que puede marcar un punto de inflexión para ambos.
Boca vs. Independiente: probables formaciones
- Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci o Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Facundo Valdez. DT: Gustavo Quinteros.
Boca vs. Independiente: otros datos
- Hora: 19:30.
- Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).
- Árbitro: Andrés Merlos.
- VAR: Lucas Novelli.
- TV: TNT Sports Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario