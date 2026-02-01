Boca vs Newell's por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

El equipo de la Ribera atraviesa una importante plaga de lesiones que dejó siete futbolistas afuera del partido. Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios, Alan Velasco, Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Milton Giménez y Lucas Janson no estarán disponibles, cuatro de ellos en la delantera. Ante este panorama, Úbeda volverá a apostar por Iker Zufiaurre en el ataque, mientras que Ángel Romero aguardará en el banco. Santiago Ascacíbar será titular en lugar de Tomás Belmonte y Ander Herrera regresará al once inicial por Williams Alarcón. La sorpresa sería el ingreso de Gonzalo Gelini en reemplazo de Kevin Zenón.