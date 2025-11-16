Boca vs. Tigre por el Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

En un ambiente de euforia tras la reciente victoria en el Superclásico, Boca recibe a Tigre este domingo a las 20:15 en La Bombonera, en el marco de la 16ª y última jornada del Torneo Clausura. El equipo Xeneize, que no solo se quedó con el triunfo ante River Plate (2-0) sino que también selló su pasaje a la próxima Copa Libertadores, ahora tiene como objetivo prioritario asegurar el primer puesto de la Zona A ante su público. El encuentro contará con el arbitraje de Darío Herrera.