Cerró el bodegón de Boca en Canning por la crisis económica: duró sólo un año y medio

"No rinde la gastronomía a gran escala en Canning", comentó un seguidor, a lo que otra persona agradeció con ironía a la gestión del presidente Javier Milei, durante cuyo mandato cerraron miles de emprendimientos y hasta negocios que llevaban décadas de trabajo.

Un caso similar fue el de la Estación de Milanesas que había sido inaugurada hace alrededor de siete años y hasta abril funcionó en Lacarra 688, también en Canning, y que fue una de las víctimas de la crisis económica y de consumo por falta de público.