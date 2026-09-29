Cerró el bodegón de Boca en Canning por la crisis económica: duró sólo un año y medio
El anuncio despertó los lamentos de sus seguidores en Instagram, que recordaron lo bien que comieron y lo lleno que estuvo el salón en su mejore época.
Era un refugio para el pueblo xeneize pero la crisis económica se lo llevó puesto: esta semana anunciaron el cierre de la parrilla y bodegón "Siempre mono, nunca sapo", que se ganó a su público con la temática de Boca y una carta acorde en la localidad bonaerense de Canning.
"Después de un año y medio, llegó el momento de despedirnos.. Y no es fácil despedir un lugar que fue mucho más que un restaurante... Fue pasión, encuentros, amigos, asados, milanesas, camisetas, banderas y, sobre todo, mucho Boca", contaron sus encargados vía Instagram.
"Partidos con el corazón en la mano, goles gritados hasta quedarse sin voz, abrazos, festejos. Azul y oro siempre presente. En las paredes, en las camisetas, en las banderas, en cada rincón... Bombos y trompetas, pasión que se hizo sentir", enumeraron con emoción.
"¡Gracias a cada persona que cruzó nuestras puertas durante esta locura! A quienes vinieron a comer, a quienes vinieron a ver a Boca, a quienes festejaron con nosotros y a quienes hicieron de este bodegón un lugar lleno de historias. Nos llevamos recuerdos, anécdotas, amigos y muchísimo cariño", cerraron el mensaje.
Como era de esperarse la afición la Patria bodegonera y la xeneize no tardaron en hacerse presente con saludos y buenos recuerdos sobre el local en Canning, provincia de Buenos Aires, donde otros emprendimientos también bajaron la persiana este año.
"No rinde la gastronomía a gran escala en Canning", comentó un seguidor, a lo que otra persona agradeció con ironía a la gestión del presidente Javier Milei, durante cuyo mandato cerraron miles de emprendimientos y hasta negocios que llevaban décadas de trabajo.
Un caso similar fue el de la Estación de Milanesas que había sido inaugurada hace alrededor de siete años y hasta abril funcionó en Lacarra 688, también en Canning, y que fue una de las víctimas de la crisis económica y de consumo por falta de público.
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