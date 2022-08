Abbondanzieri bancó a Rossi y ¿criticó al Consejo por el conflicto de los premios?

"Es normal ir a reclamar un premio antes de un partido de Copa Libertadores, siempre lo hicimos de la misma manera. Con Macri antes de jugar en Japón (ante Real Madrid), en el 2000, arreglamos los premios de la Intercontinental y salimos campeones del torneo local y ganamos los dos títulos”, manifestó el exayudante de Martín Palermo.

Al ser consultado sobre la "novela" de Rossi y su posible partida del club en caso de renovar, el Pato no dudó: "Si me tomo el atrevimiento de hablar de Rossi es porque cuando agarrás el ritmo del arco de Boca es algo muy bueno. Y Agustín está bárbaro. A mi me gustaría que se quedara".