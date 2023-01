Agustín Rossi y Boca: una historia de desencuentros, impuestos y números exagerados

agustin rossi boca.jpg

Escasas negociaciones

El primer pedido de Rossi y su representante de rever las condiciones del contrato y planear una extensión fue antes de la pandemia; allí solo recibió un “hablaremos después”. El tiempo pasó y el rendimiento del arquero crecía a pasos agigantados. En junio de 2022, Boca envió una primera oferta: Rossi y su representante consideraron “insuficiente” la oferta pero propusieron aceptarla si el dinero de esa oferta llegaba al jugador libre de impuestos. El pedido fue denegado rotundamente por la dirigencia, que a partir de aquí se empezará a mostrar inflexible a la hora de negociar con uno de los estandartes de los triunfos y buenas actuaciones del equipo en los últimos tiempos.

De hecho, desde la dirigencia en yunta con el cuerpo técnico hicieron sus intentos de empezar a reemplazar a Rossi: trajeron a un Chiquito Romero en dudosa condición física y hasta probaron sustituirlo con Javier García, pero la diferencia de rendimiento fue grandilocuente y Rossi continuó en el arco de Boca.

Boca hizo sus últimos intentos por retenerlo, pero se trató de iniciativas insuficientes desde su nacimiento. Por un lado, cambió el interlocutor en la negociación del Patrón Bermúdez a Chicho Serna, pero el ex áspero número cinco no tenía nada nuevo para decir y convencer al arquero y su representante. A fin de año, llegó una nueva oferta pero que curiosamente no incluía mejoras en su salario, sino una baja en la cláusula de rescisión a 8 millones de dólares y la potestad de quedarse con el 40% del valor de una futura venta. Esto fue naturalmente rechazado dado que solo consistía en una promesa de dinero futuro más que una mejora inmediata.

Sin ánimos de hablar con precisión absoluta de cuestiones de salarios, vale señalar algunos aspectos dado todo lo que se ha hablado en las últimas horas del tema. Rossi percibe actualmente una suma mensual de cuatro cifras en dólares, mientras la mayoría de los jugadores de gran rendimiento en el fútbol argentino está bien arriba de eso, en números que se acercan o hasta llegan a rondar los 100 mil dólares mensuales. Y en este sentido, este medio pudo constatar por diversos allegados a ambas partes que al arquero nunca se le hizo ofertas por parte de Boca que ronden los dos millones de dólares anuales como se ha comentado.