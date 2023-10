El brasileño que sueña con jugar en Boca y ganar la Copa Libertadores: "Si La Bombonera grita mi nombre..."

El atacante de 32 años que actualmente se desempeña en Cuiabá tuvo una larga carrera en Europa pero en Palmeiras logró títulos sin parar: Brasileirao 2018, Copa Libertadores 2021 y Recupa Sudamericana 2022.

EL SUEÑO DE DEYVERSON DE JUGAR EN BOCA

En un diálogo con Olé, Deyverson reveló su fanatismo por Boca y su deseo de ganar la Libertadores con el cuadro azul y oro:"Si un día me suena el teléfono y me dicen: 'Deyverson, vení a jugar a Boca'. Pfff.. Me gustaría porque soy un jugador de ir al frente y veo que Boca tiene mucho de eso".

"La verdad que le tengo mucho cariño a la Bombonera por Maradona y todo lo que hizo a nivel mundial. También por todos los jugadores que jugaron en Boca: Carlitos Tevez, Cavani, Riquelme… Para mí sería una ilusión jugar en Boca, con Felipe Melo (quien fue compañero suyo en el Verdao). Los dos juntos, ja. Ojalá algún día pueda jugar con Felipe Melo en la Bombonera con los hinchas cantando. Sería una locura".

Por otra parte, un conocedor en el tema, reveló su ilusión de poder ganar la Copa Libertadores en Boca, un título que se convirtió en una obsesión desde el 2007: "Si gano una Libertadores con Boca sería un Deyverson de la hostia. Una locura de la hostia. Imaginate ser campeón de la Libertadores y llegar a la Bombonera con todos los hinchas cantando. Ojalá yo pueda jugar en Boca y ganar la Libertadores".