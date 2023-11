El picante cruce entre el Chavo Fucks y Mariano Closs en ESPN por Boca

“Boca lo empató con una jugada aislada de Advíncula”, comenzó Fucks al referirse a la igualdad parcial que consiguió el Xeneize durante el encuentro decisivio disputado en el estadio Maracaná. Ante este comentario, Closs le mencionó: “Fue igual que el segundo gol que hizo el chico de Fluminense”.

cruce closs fucks

“No. El gol de Fluminense fue una jugada fantástica”, respondió Fucks. “Si ese gol de Advíncula lo hacía Messi, todos iban a decir que era un lindo gol”, manifestó Closs. Al escuchar el comentario de su colega, Fucks arremetió: “No me compares a Advincula con Messi. Te voy a decir otra cosa. Los dos goles de Fluminense fueron jugadas”.

“Si, yo estuve acá, yo viajé, yo estuvo acá. No me expliques el partido porque yo estuve acá”, contestó Closs visiblemente molesto por el comentario referido de Fucks sobre el partido disputado el pasado sábado.