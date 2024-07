El refuerzo que tiene preparado Boca si vence a Independiente del Valle

El acuerdo se alcanzó tras la salida del delantero Darío Benedetto, por lo que las arcas de Boca quedaron con disponibilidad de dinero para poder abonar el contrato del ex jugador de Banfield, de 25 años.

Embed Giuliano #Galoppo está próximo a ser refuerzo de #Boca



El jugador seria incluido en la lista de buena fe de la Sudamericana en caso de pasar a los octavos de final del torneo



El club #Xeneize adquirirá el pase del volante por 3 millones y medio por el 50% del pase… pic.twitter.com/uuBSEcZHf6 — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) July 23, 2024

Luca Langoni cerca de irse y los refuerzo de Boca

En tanto, se prevé la salida del delantero Luca Langoni, por quien la franquicia estadounidense New England ofertó 7 millones de dólares por el 80% del pase más un bonus. Boca, que en un principio pretendía 10 millones, está dispuesto a cederlo, y el joven jugador se iría en los próximos días a Estados Unidos para realizarse la revisión médica y luego regresar a la Argentina para ultimar detalles del acuerdo entre los clubes. En caso de concretarse el pase, Langoni ya tiene previsto firmar con cinco temporadas.

Boca ya incorporó al defensor Gary Medel, que llegó con el pase en su poder procedente de Vasco da Gama, a los mediocampistas Brian Aguirre (ex Newell's) y Tomás Belmonte (ex Toluca), y al centrodelantero Milton Gimenez (ex Banfield).

Benedetto se fue de Boca: del agradecimiento a los hinchas al pedido de disculpas

Darío "Pipa" Benedetto y Boca le pusieron final a su segundo ciclo con la camiseta azul y oro. El Pipa tenía contrato hasta diciembre de este año, pero llegaron a un acuerdo con el Consejo de Fútbol (CdF) para interrumpirlo ahora mismo.

El goleador del Xeneize había estado ausente de las convocatorias del equipo por decisión del entrenador Diego Martínez desde mayo, tras un episodio polémico en el que llegó tarde a un entrenamiento después de su fiesta de cumpleaños.

"Es una mezcla de emoción, muchos recuerdos con esta camiseta. Emocionado de todo lo lindo que he vivido en el club. Muy agradecido al club, a la gente, me llevo los mejores recuerdos. Superó todo lo que me imaginé desde mi primera llegada al club. Agradecido a la vida de haber podido cumplir el sueño de vestir esta camiseta. Me toca despedirme como jugador, seguiré como hincha toda mi vida", sostuvo Benedetto en declaraciones al canal de Boca.

Además, se acordó de los fanáticos: "Agradecer al hincha, el cariño de ustedes me superó mucho. Soy Pipa Benedetto gracias a ustedes y al escudo de Boca. Perdón si en algún momento me he equivocado, soy un ser humano, por ahí puedo cometer errores. Pero siempre di todo por la camiseta, quise lo mejor para el club. Hoy es un adiós, ciclo cumplido y agradecerles para toda la vida". Y concluyó: "Perdón si en algún momento me he equivocado, soy un ser humano, por ahí puedo cometer errores. Pero siempre dí todo por la camiseta, quise lo mejor para el club".

Embed - Darío Benedetto, en exclusiva en #BocaEnBoca