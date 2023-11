Los preocupantes números que dejó Jorge Almirón en Boca

17G, 13E y 13P

49% de eficacia (menos que Ibarra y Battaglia)

Ganó solo 3 de sus últimos 20 partidos

Perdió los 2 Superclásicos vs. River y en ninguno convirtió goles

No ganó en ninguna llave de Libertadores

No consiguió títulos



