Oscar Ruggeri destrozó a Sebastián Battaglia: "No está preparado para dirigir a Boca"

"Cuando Battaglia fue a jugar la final de la Copa Argentina, se decía que si perdía estaba afuera", comentó, para luego hacer una crítica: "Cuando vas a formar un cuerpo técnico tenés que buscar uno que te ayude, que te diga que no, que sí, que mires esto o aquello. A mí me hace un poco de ruido cómo los ayudantes no lo frenan".

"Me parece que todavía no está preparado para dirigir a Boca. Le llegó todo muy rápido y esta viendo cómo se puede ubicar. Por las respuestas que dio en la conferencia de prensa, no parece preparado".

Y contunuó, "Battaglia tiene que estar golpeando puertas y aprendiendo desde las 7 de la mañana. Tiene que hablar con Bianchi y llamar a Gallardo para pedirle una reunión. Nada de consejos, pero sí una charla".