Riquelme liquidó a Macri: "Si Bianchi no iba a Boca, él no hubiera tenido la carrera que tuvo"

Tras esta sugerencia, Mauricio Macri contó que Carlos Bianchi lo miró con desconfianza “y luego su expresión se fue transformando. Dio un salto y comenzó a sonreír 'estoy de acuerdo. Tenemos la chance intacta. Vamos a ganar esta copa', me dijo seguro de sí mismo”.

Sobre esta curiosa anécdota fue consultado Juan Román Riquelme en radio La Red, y el ídolo xeneize no dudó en ir al hu eso: "Yo voy a estar eternamente agradecido a Carlos y, seguramente, si yo no tenía la suerte de haber sido dirigido por él, que nos enseñó a competir… tuvimos la suerte de compartir muchas cosas, gracias a él y a mis compañeros la gente de Boca me quiere mucho".

"Y si Macri terminó en el lugar que terminó es porque le debe mucho a Bianchi, es al revés, eso sin duda. Si Bianchi no hubiese sido técnico de Boca, a Riquelme no lo hubiesen querido tanto y Macri no hubiera tenido la carrera que tiene", disparó.