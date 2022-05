Starmine: ¿un sistema para ver a Boca y River sin ser socio?

¿Cómo nació Starmine Agency?

- Nació porque mi mejor amigo, que no era socio de Boca, quería ver un partido contra San Lorenzo y no tenía como ingresar, era imposible. Tanto River como Boca es muy complicado conseguir entradas. Yo soy socio adherente y así y todo era muy difícil. Yo tenía un contacto con una persona que es de un sponsor importante y le pedí el favor y pudimos entrar. Un día nos sentamos y dijimos ‘por qué no hacemos un proyecto que sea una gestoría de ingresos para partidos de fútbol en la Argentina’. Cuando empezamos a ver que podía andar el proyecto empezamos a comentarlo y se fue formando. Empezamos a contactar sponsors, tuvimos reuniones, fue avanzando y salió el proyecto. Esto fue a principios de 2020 y justo empezó la pandemia y nos frenó. Retomamos el proyecto cuando volvió el público al estadio en octubre de 2021. Empezamos armando el perfil de Instagram y haciendo acciones con unos seis influencers y mostrando la experiencia. Y a partir de ahí pudimos empezar a asistir a gente para que pueda ir a la cancha. Hoy en día, mi mejor amigo es mi socio.

¿Cómo funciona actualmente su sistema?

- Es muy fácil, a través de la página web starmineagency.com. Ahí tenés las opciones, especialmente para lo más solicitado que es River, Boca y partidos de la Selección. Al clickear una opción te salta un enlace de WhatsApp donde ya está todo desarrollado para que sea fácil y práctico, yendo por pasos hasta que te atiende el asesor de ventas. Ahí te dice los precios, tenemos casi todos los sectores, disponibilidades. Ahí la persona puede reservar su entrada. Nuestros precios no son los de la cancha pero tampoco extremadamente costosos, son accesibles. Brindamos facilidades de pagos. Las entradas se entregan unos días antes del partido en nuestras oficinas. Brindamos todo tipo de seguridad. Y si el cliente tiene algún inconveniente tras pagar la seña, la misma no es reembolsable, pero no se pierde, queda para utilizarse para un partido futuro de cualquier equipo. Tenemos soporte 24/7 para que la gente esté tranquila. La página tiene sistema tipo App para usarse desde cualquier celular.

Julián Bisignano

¿Dónde te gustaría llegar con Starmine?

- Me gustaría que todos los argentinos puedan ver aunque sea una vez un partido de fútbol. La realidad es que algunos pueden hacerlo y muchos que no. Me gustaría que la mayor cantidad de argentinos posible pueda lograrlo. A la vez me surgieron propuestas de inversionistas para abrir sedes de Starmine Agency en Brasil y Paraguay. También estamos creciendo mucho porque nos aliamos con empresas de turismo importantes y los estamos ayudando. También estamos ofreciendo lo que es Qatar, en principio vendiendo lo que es fase de grupos. Algún día, si se puede que lo veo complicado, nos gustaría democratizar el fútbol, tanto en Argentina como en otras partes del mundo. La realidad es que nos gustaría hacer eso.

¿Creés que el fútbol argentino debería ocuparse más de la experiencia de usuario?

- Eso pasa por los clubes. Hay estadios que quedan chicos y no hay capacidad. Si se le puede encontrar alguna solución a las situaciones, se le puede buscar la vuelta. Hay clubes que son más fáciles de acceder, pero con los grandes es muy complicado. En ciertos casos, nosotros intentamos como empresa hacer lo que los clubes no están pudiendo hacer como clubes. Poder satisfacer a aquellos que no son socios y quieren ir a ver un partido de fútbol, una vez o lo que sea, poder vivir esa experiencia.