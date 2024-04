Un ex DT de Boca destruyó a Marcos Rojo: "La gente no te va a querer porque..."

"Iba y hablaba tranquilo, no cagaba a trompadas a nadie. Manejaba todo y no iba a hablar con el técnico haciendo gestos. No se puede gesticular tanto hoy con 25 cámaras, no queda bien. A ver si se entiende la explicación", agregó el Chino.

Y siguió: "Hay cosas que no me gustan de él. El hecho de tener la camiseta de Boca no significa que vos cagues a trompadas al rival. La gente no te va a querer porque pegues una patada o una plancha en la cara, es mentira eso. Jugá, tapame los agujeros, tapá la espalda, cerrame rápido. Eso es un ídolo".

Por último, Benítez sentenció: "Si un jugador siempre quedaba al borde de la expulsión le decíamos de todo en el vestuario. ¿Sos tarado, loco? ¿Estás jugando con la guita mía vos? Pero era todo en privado, no gesticulando para que la gente me vea y diga ‘soy idolo, mirá cómo los tengo cagando’. Eso es solo para vender diarios”.