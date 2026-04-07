El desafío extra que tendrá que enfrentar Boca en su debut por la Copa Libertadores en Chile

Este tipo de superficie no es desconocido para el Xeneize, aunque sí representa un reto cada vez que aparece. Uno de los antecedentes más cercanos se da en el Allianz Parque, estadio de Palmeiras, donde el terreno artificial ha sido motivo de críticas por parte de jugadores y entrenadores. En ese contexto, Juan Román Riquelme había dejado una reflexión que grafica bien las diferencias: “Vamos a jugar en una cancha de alfombra, que no es el mismo juego que jugar en tierra. La pelota pica distinto, va más rápido”.