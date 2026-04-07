El desafío extra que tendrá que enfrentar Boca en su debut por la Copa Libertadores en Chile
El equipo de Claudio Úbeda no solo deberá medirse ante Universidad Católica, sino también ante una superficie poco habitual que puede modificar el desarrollo del juego.
El debut de Boca en la Copa Libertadores 2026 tendrá un condimento adicional que va más allá del rival. En su visita a Universidad Católica en Santiago de Chile, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda deberá lidiar con una particularidad que puede incidir directamente en el desarrollo del partido: el césped sintético del Claro Arena, un factor que introduce variables diferentes a las habituales del fútbol sudamericano.
Este tipo de superficie no es desconocido para el Xeneize, aunque sí representa un reto cada vez que aparece. Uno de los antecedentes más cercanos se da en el Allianz Parque, estadio de Palmeiras, donde el terreno artificial ha sido motivo de críticas por parte de jugadores y entrenadores. En ese contexto, Juan Román Riquelme había dejado una reflexión que grafica bien las diferencias: “Vamos a jugar en una cancha de alfombra, que no es el mismo juego que jugar en tierra. La pelota pica distinto, va más rápido”.
El Claro Arena, recientemente renovado y considerado uno de los estadios más modernos de la región, presenta una superficie de última generación certificada bajo el estándar FIFA Quality Pro. A diferencia de otros campos sintéticos, este no utiliza caucho como relleno, sino corcho triturado, un material orgánico que apunta a mejorar el rendimiento y acercar el comportamiento del balón al césped natural.
"La superficie es similar al campo de juego del Botafogo", explicó Juan Tagle en la previa de su inauguración en 2025. Sin embargo, más allá de los avances tecnológicos, las diferencias siguen siendo notorias. En este tipo de canchas, la pelota suele desplazarse con mayor velocidad, los rebotes son más pronunciados y los controles exigen una precisión mayor. Estos aspectos pueden influir tanto en la circulación del juego como en la toma de decisiones de los futbolistas dentro del campo.
Consciente de este escenario, el cuerpo técnico del Xeneize tomó medidas preventivas en los días previos al viaje. Los entrenamientos finales en el predio de Ezeiza se llevaron a cabo sobre césped sintético, con el objetivo de que los jugadores comiencen a familiarizarse con las condiciones que encontrarán en Chile. Incluso, la práctica de fútbol del domingo, en la que se definió el equipo titular, se realizó en esa superficie para simular lo más fielmente posible el contexto del partido.
De esta manera, el club de la Ribra no solo buscará imponerse desde lo futbolístico, sino también demostrar capacidad de adaptación en un entorno que puede resultar determinante. En un torneo donde cada detalle cuenta, el pasto del Claro Arena aparece como un protagonista silencioso que podría inclinar la balanza.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario