"Ustedes se tienen que bañar con agua fría, negros": el maltrato del macrismo en Boca a los campeones de todo

Ante esta situación, el plantel hizo un reclamo, pero no cayó bien a la dirigencia, de la cuál Mauricio Macri era presidente. “Yo antes pensaba que los que venían al vestuario eran todos buenos tipos pero buscaban su plataforma política dentro del club”, expresó Traverso en TyC Sports.

Una vez que ganaron por penales en San Pablo y conseguieron el pase a la final, los jugadores festejaron en el vestuario cantando canciones en contra de la dirigencia y utilizando remeras con un mensaje de reclamo por el dinero.

Sin embargo, en ese momento, dejaron ingresar a los periodistas y cámaras que estaban presentes e hicieron público el pedido.

Traverso contó que el entrenador, Carlos Bianchi, no estaba presente en ese momento porque había sido expulsado: “Si estaba Carlos no sucedía o por lo menos no entraban los periodistas”.