Brasil se impuso ante Australia en un partidazo: le ganó 4-2 en Brisbane

Brasil tuvo que reaccionar antes del descanso. Sobre los 43 minutos, el árbitro revisó una acción a través del VAR y terminó sancionando penal para la Verdeamarela. Raphinha se hizo cargo de la ejecución y no falló: a los 44 minutos estableció el 2-2. De esta manera, ambos equipos se fueron al entretiempo igualados.

Bruno Guimarães y Vinícius Júnior definieron el partido

Brasil modificó algunas piezas durante el segundo tiempo y consiguió recuperar la ventaja. A los 24 minutos de la etapa complementaria, Bruno Guimarães apareció para marcar el 3-2 y devolverle tranquilidad al conjunto brasileño.

Australia intentó volver a meterse en partido, pero Brasil consiguió controlar mejor las acciones en el tramo final. La Verdeamarela encontró además una nueva oportunidad desde el punto penal. A los 43 minutos del segundo tiempo, Vinícius Júnior tomó la responsabilidad y convirtió el cuarto tanto brasileño. El delantero no falló y selló el 4-2 definitivo en Brisbane.

Un amistoso con seis goles y protagonismo brasileño

El duelo entre Australia y Brasil terminó siendo uno de los partidos más entretenidos de la ventana internacional. La Verdeamarela golpeó primero, sufrió la reacción del conjunto oceánico y luego volvió a tomar el control para quedarse con la victoria.

Además de los goleadores, el encuentro permitió observar distintas variantes del seleccionado brasileño. Durante la segunda mitad ingresaron, entre otros, Endrick, Estêvão Willian, Matheuzinho, Andrey Santos y Samuel Lino, mientras que también hubo modificaciones en el tramo final.