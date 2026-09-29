Brasil se impuso ante Australia en un partidazo: le ganó 4-2 en Brisbane
La Verdeamarela superó al seleccionado oceánico en un amistoso internacional que tuvo seis goles y varios cambios de dominio durante los 90 minutos.
Brasil se quedó con un triunfo de alto vuelo ante Australia en la ventana internacional. La Selección brasileña derrotó 4-2 al conjunto oceánico en el Suncorp Stadium de Brisbane, en un encuentro que tuvo alternativas cambiantes, seis goles y una segunda mitad en la que la Verdeamarela logró marcar la diferencia.
El equipo dirigido por Brasil comenzó el partido con mucha intensidad y encontró rápidamente la ventaja. Sin embargo, Australia reaccionó, dio vuelta el resultado en pocos minutos y obligó al conjunto sudamericano a trabajar para recuperar el control del amistoso.
Finalmente, los goles de Raphinha, Bruno Guimarães y Vinícius Júnior, además del tanto inicial de Vanderson, permitieron que Brasil cerrara la jornada con una victoria por 4-2.
Brasil arrancó ganando con un golazo de Vanderson
El comienzo fue favorable para Brasil. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Vanderson apareció para abrir el marcador y poner el 1-0. La ventaja, sin embargo, duró poco. Australia logró reaccionar y encontró el empate a los 29 minutos por intermedio de Alessandro Circati, quien aprovechó una acción ofensiva para establecer el 1-1.
El seleccionado local no se conformó con la igualdad y volvió a golpear apenas cuatro minutos después. A los 33', Connor Metcalfe convirtió el segundo tanto australiano y puso a su equipo 2-1 arriba.
Brasil tuvo que reaccionar antes del descanso. Sobre los 43 minutos, el árbitro revisó una acción a través del VAR y terminó sancionando penal para la Verdeamarela. Raphinha se hizo cargo de la ejecución y no falló: a los 44 minutos estableció el 2-2. De esta manera, ambos equipos se fueron al entretiempo igualados.
Bruno Guimarães y Vinícius Júnior definieron el partido
Brasil modificó algunas piezas durante el segundo tiempo y consiguió recuperar la ventaja. A los 24 minutos de la etapa complementaria, Bruno Guimarães apareció para marcar el 3-2 y devolverle tranquilidad al conjunto brasileño.
Australia intentó volver a meterse en partido, pero Brasil consiguió controlar mejor las acciones en el tramo final. La Verdeamarela encontró además una nueva oportunidad desde el punto penal. A los 43 minutos del segundo tiempo, Vinícius Júnior tomó la responsabilidad y convirtió el cuarto tanto brasileño. El delantero no falló y selló el 4-2 definitivo en Brisbane.
Un amistoso con seis goles y protagonismo brasileño
El duelo entre Australia y Brasil terminó siendo uno de los partidos más entretenidos de la ventana internacional. La Verdeamarela golpeó primero, sufrió la reacción del conjunto oceánico y luego volvió a tomar el control para quedarse con la victoria.
Además de los goleadores, el encuentro permitió observar distintas variantes del seleccionado brasileño. Durante la segunda mitad ingresaron, entre otros, Endrick, Estêvão Willian, Matheuzinho, Andrey Santos y Samuel Lino, mientras que también hubo modificaciones en el tramo final.
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