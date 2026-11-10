El historial entre Argentina y Uruguay antes del nuevo amistoso: quién ganó más
La Bombonera se prepara para recibir la edición 197 del clásico del Río de la Plata. Argentina mantiene una diferencia de 34 triunfos en el historial general.
La Selección Argentina y Uruguay se miden este viernes, desde las 20, en La Bombonera, por un amistoso internacional correspondiente a la última Fecha FIFA del año.
El clásico del Río de la Plata tendrá una nueva edición este viernes y alcanzará los 197 enfrentamientos entre ambas selecciones. Se trata de una de las rivalidades más antiguas del fútbol mundial, con numerosos cruces en competencias oficiales y amistosos.
En cuanto al presente, Argentina llega después de una serie de resultados positivos y afronta sus primeros compromisos tras la despedida oficial de Lionel Messi de la Selección. La "Celeste", por su parte, tendrá una nueva prueba bajo la conducción de Diego Forlán, luego de comenzar este ciclo con una gira por Asia.
El historial Argentina vs Uruguay antes de cruzarse en La Bombonera
El encuentro de este viernes será el 197 entre ambos seleccionados. Hasta el momento, la "Albiceleste" consiguió 92 victorias, mientras que Uruguay se impuso en 58 oportunidades. Los 46 partidos restantes terminaron en empate, por lo que Argentina mantiene una diferencia de 34 triunfos en el historial general.
El último enfrentamiento amistoso entre ambos se disputó el 18 de noviembre de 2019, en Tel Aviv, Israel, y terminó con un empate 2-2. Sergio Agüero y Messi marcaron para Argentina, mientras que Edinson Cavani y Luis Suárez convirtieron para la selección charrúa.
En tanto, el antecedente oficial más reciente fue el 21 de marzo de 2025, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En aquella oportunidad, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 1-0 en el estadio Centenario de Montevideo, gracias a un gol de Thiago Almada.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario