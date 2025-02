Brasil y las duras críticas hacia el debut de Neymar en Santos: "No vio el balón"

image.png

Las críticas no se limitaron a la prensa. El CEO del Al Hilal, su ex club en Arabia Saudita, también tuvo palabras poco amables hacia el jugador. "Su marcha es una prueba más de que estamos buscando y necesitamos jugadores capaces de ofrecer el máximo rendimiento. Por mucho que Neymar haya contribuido a nuestro éxito de marketing, el rendimiento deportivo es lo primero y aquí hemos llegado a la conclusión de que ya no es capaz de ofrecer lo que esperábamos", declaró Esteve Calzada.

Calzada no se detuvo allí y añadió: "No digo que no pueda jugar más, pero la competencia en nuestro equipo es feroz. Tenemos un número limitado de plazas para jugadores extranjeros y están haciendo un excelente trabajo. Neymar no está en el nivel que le permite rendir como necesitamos para lograr nuestros objetivos de ganar la liga, ganar la Liga de Campeones de la AFC y alcanzar el nivel más alto posible en el Mundial de Clubes".

Sin embargo, Neymar encontró respaldo en su actual entrenador, Pedro Caixinha, quien defendió al jugador en la conferencia de prensa posterior al partido. "Ese Neymar que yo, que él y que todos deseamos ver, necesita una continuidad de partidos, que tenga la capacidad de tener una secuencia y que gane ritmo. Entonces, lo más importante es que esa continuidad esté bien planificada", aseguró el técnico portugués.

El futuro inmediato de Neymar en Santos está lleno de interrogantes. Mientras los hinchas esperan ver al ídolo recuperar su mejor versión, la presión de la prensa y la exigencia del fútbol brasileño no dan tregua.

image.png

Las bajas estadísticas que mostró Neymar en su debut con Santos

Más allá de las faltas, lo que realmente preocupa en Santos es el nivel futbolístico de Neymar. Su reestreno como titular frente al Novorizontino fue bajo. Jugó 75 minutos y sus números fueron negativos: perdió 24 pelotas, solo ganó cinco de los 17 duelos que disputó, de los ocho regates que intentó solo uno fue exitoso y no pateó al arco ni una sola vez.