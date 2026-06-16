Brasil ya no espera tener a Neymar en fase de grupos: sigue sin recuperarse de su lesión

Neymar no estará ante Haití y tampoco estaría ante Escocia: Brasil lo sufre

Según trascendió, el futbolista continúa realizando tareas físicas específicas y trabajos de fortalecimiento muscular, sin incorporarse todavía a los ejercicios futbolísticos junto al resto del plantel. Para avanzar de etapa en la recuperación deberá completar una transición en campo antes de volver a entrenarse con pelota. La preocupación se instaló especialmente porque el plazo estimado por los médicos prácticamente llegó a su fin sin que el atacante lograra regresar a la actividad normal.

Por ese motivo, el partido frente a Haití aparece prácticamente descartado para la estrella brasileña. Desde el entorno de la selección consideran que lo más prudente es preservarlo y evitar cualquier exigencia prematura. Incluso, algunas versiones indican que solo sería utilizado si la situación deportiva del equipo se volviera crítica. En consecuencia, el escenario más optimista apunta a verlo algunos minutos ante Escocia en el cierre de la fase de grupos.

neymar ancelotti

Carlo Ancelotti ya había explicado durante los días previos al torneo por qué decidió incluirlo en la lista definitiva pese a la lesión. "Está trabajando muy fuerte porque se quiere recuperar lo más pronto posible. Esperamos que pueda estar con el grupo la próxima semana. No solo lo llamamos por su habilidad técnica sino también por su experiencia y el ejemplo que puede representar dentro de nuestro grupo", había señalado el entrenador italiano.

Mientras tanto, Brasil intenta aislarse de las críticas surgidas tras el empate frente a Marruecos. La CBF redujo considerablemente la exposición pública de los futbolistas y optó por manejar con mayor reserva la información vinculada al estado físico de Ney. La realidad es que el máximo referente de la Verdeamarela continúa entrenándose al margen y todavía no puede ofrecer garantías para competir al máximo nivel.