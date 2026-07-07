Brasileños fueron a alentar a Egipto y recibieron una dura cargada de los hinchas argentinos

La escena llamó la atención de quienes llegaban al estadio para presenciar el partido entre Argentina y Egipto. Muchos se detuvieron para observar el cruce, mientras otros aprovecharon para filmar el momento y sumarse a los cantitos. Pese a la intensidad de las chicanas, la situación no pasó a mayores y todo transcurrió dentro del clima de folclore que suele caracterizar a este tipo de encuentros entre dos de las hinchadas más pasionales del continente.