Brasileños fueron a alentar a Egipto y recibieron una dura cargada de los hinchas argentinos
Un grupo de simpatizantes de Brasil apareció en las inmediaciones del estadio para apoyar a Egipto en el duelo de octavos de final ante la Selección argentina.
La previa del encuentro entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 tuvo un condimento inesperado fuera del estadio. Mientras miles de fanáticos albicelestes copaban las calles con camisetas, banderas y bombos para acompañar al equipo de Lionel Scaloni, un grupo de hinchas brasileños se hizo presente con un objetivo muy particular: alentar al conjunto africano e intentar jugar su propio partido desde las tribunas.
La presencia de los simpatizantes de Brasil no pasó inadvertida. Apenas fueron identificados por los argentinos, comenzaron los clásicos cruces verbales y musicales que desde hace décadas alimentan la rivalidad futbolera más importante de Sudamérica. En cuestión de segundos, decenas de hinchas albicelestes rodearon al grupo y empezaron a entonar uno de los cantitos más dolorosos para cualquier brasileño: "¡Se comieron siete, se comieron siete!".
La cargada hace referencia al histórico 7-1 que Alemania le propinó a Brasil en las semifinales del Mundial 2014, una de las derrotas más impactantes de la historia de la Copa del Mundo y un resultado que, más de una década después, continúa siendo utilizado como motivo de burla por las hinchadas rivales, especialmente la argentina.
Lejos de quedarse en silencio, los brasileños respondieron con sus propios cánticos y durante varios minutos se vivió un intenso ida y vuelta entre ambas parcialidades. El intercambio quedó registrado por decenas de celulares y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, donde los videos acumularon miles de reproducciones y comentarios de usuarios de distintos países.
La escena llamó la atención de quienes llegaban al estadio para presenciar el partido entre Argentina y Egipto. Muchos se detuvieron para observar el cruce, mientras otros aprovecharon para filmar el momento y sumarse a los cantitos. Pese a la intensidad de las chicanas, la situación no pasó a mayores y todo transcurrió dentro del clima de folclore que suele caracterizar a este tipo de encuentros entre dos de las hinchadas más pasionales del continente.
La decisión de varios brasileños de apoyar a Egipto tampoco sorprendió demasiado a los fanáticos argentinos. La histórica rivalidad deportiva entre ambas selecciones hace que, cada vez que una de las dos disputa un partido importante, no sea extraño ver a simpatizantes del otro país alentando circunstancialmente al rival de turno.
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