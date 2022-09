La historia se repite: Brian Fernández no seguirá en Ferro

El actual DT interino del "Verde", Luciano Guiñazú, se encargó de aclarar la situación del atacante santafesino, de 27 años y de anterior concurso en el equipo en la temporada 2021: "Brian Fernández no se presentó a entrenar ni hoy (jueves) ni ayer (miércoles). Los dirigentes me dijeron que no volverá más", sostuvo al programa radial "El Ascenso x 3".