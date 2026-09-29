El insólito momento viral entre Marcelo Gallardo y un joven japonés hincha de River: qué le regaló
Mientras afronta un nuevo desafío al frente de la Selección de Ecuador, Gallardo continúa recibiendo el cariño de la gente de River alrededor del mundo.
El fanatismo por el fútbol no conoce de fronteras ni de distancias, y así quedó demostrado en un emotivo video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Marcelo Gallardo protagonizó un imperdible momento al encontrarse con un joven hincha japonés que esperó con ansias la llegada del entrenador para cumplir el sueño de su vida.
El simpatizante nipón acudió al lugar luciendo orgulloso la camiseta de River y portando un cartel escrito en español con un mensaje claro y sincero: “Marcelo Gallardo, soy un gran admirador tuyo. Mi sueño es hacerme una foto contigo y conseguir tu autógrafo”.
Al notar la presencia del joven, el Muñeco no dudó en acercarse con una gran sonrisa para saludarlo. El hincha, desbordado de emoción, le entregó un muñeco de la reconocida serie infantil Dragon Ball y posó a su lado exhibiendo la indumentaria del Millonario.
Además, aprovechó la oportunidad para fotografiarse junto a integrantes del cuerpo técnico del exentrenador de River.
Posteriormente, el entrenador se tomó el tiempo para firmar camisetas, álbumes con fotos históricas y autógrafos a varios fanáticos que se habían congregado en el lugar, demostrando una vez más el cariño y la huella imborrable que su figura genera en fanáticos de todas partes del mundo.
Marcelo Gallardo inició su ciclo al frente de la Selección de Ecuador
El pasado 13 de septiembre, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció formalmente la llegada de Gallardo en reemplazo de Sebastián Beccacece. Días después fue presentado en la Casa de la Selección en Quito con la consigna "Que la gente crea, porque tiene con qué creer".
El ex River firmó un contrato de 4 años orientado a liderar el proceso hacia la Copa América 2028 y la Copa del Mundo 2030.
Cabe señalar que el debut del Muñeco se produjo el pasado 24 de septiembre en el Suwon World Cup Stadium frente a Corea del Sur. Tras haber completado tan solo una práctica de campo previa, Ecuador cayó 3-0 ante el combinado asiático, lo que le valió algunas críticas al argentino.
En tanto, la primera gira de Gallardo al mando de La Tri continuará en Japón para disputar la Copa Kirin el 1° de octubre frente al seleccionado local.
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