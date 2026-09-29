El insólito momento viral entre Marcelo Gallardo y un joven japonés hincha de River: qué le regaló

Marcelo Gallardo inició su ciclo al frente de la Selección de Ecuador

El pasado 13 de septiembre, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció formalmente la llegada de Gallardo en reemplazo de Sebastián Beccacece. Días después fue presentado en la Casa de la Selección en Quito con la consigna "Que la gente crea, porque tiene con qué creer".

El ex River firmó un contrato de 4 años orientado a liderar el proceso hacia la Copa América 2028 y la Copa del Mundo 2030.

Cabe señalar que el debut del Muñeco se produjo el pasado 24 de septiembre en el Suwon World Cup Stadium frente a Corea del Sur. Tras haber completado tan solo una práctica de campo previa, Ecuador cayó 3-0 ante el combinado asiático, lo que le valió algunas críticas al argentino.

En tanto, la primera gira de Gallardo al mando de La Tri continuará en Japón para disputar la Copa Kirin el 1° de octubre frente al seleccionado local.