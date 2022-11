Cherquis Bialo lo anticipó: "Ojo con el VAR y con Macri que no quiere que a Argentina le vaya bien"

https://twitter.com/KIKESANCHEZ63/status/1595205939669643264 Acertó las 3 Cherquis, 9 días antes del inicio del Mundial pic.twitter.com/wkZblYRwTX — KIKE SANCHEZ (@KIKESANCHEZ63) November 23, 2022

Los tres factores conspirativos contra Argentina

"La maipulación del VAR, un intangible, un abstracto que legitima los errores humanos" "Tenemos un equipo con algunos tocados: Dybala es uno y Romero es otro" "El único miembro argentino que tiene la FIFA de gran empatía con el poder no quiere que a la Selección Argentina le vaya bien: se llama Mauricio Macri"

"Macri nos odia"

Durante los cacerolazos de 2019, se proyectó un mapping en el barrio de Almagro. Fue una iniciativa de Casa Gatica, un centro cultural de ese barrio que tiene más de cinco años de presencia en la zona con eventos, reuniones, charlas y debates. Fue con un proyector.

“Queríamos probar si el proyector que tenemos alcanzaba y nos dio con creces. La difusión superó nuestras expectativas”, dijeron desde Casa Gatica a minutouno.com anticipando que en caso de nuevas acciones prepararán un contenido multimedia más elaborado para demostrar su descontento con la gestión de Mauricio Macri. Aquel mapping fue tan profético como lo de Cherquis Bialo.

Macri nos odia

"Claramente, la argentina debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años", dijo Macri a principios de octubre flanqueado por los aplausos de Mario Vargas Llosa y otros exponentes de la derecha regional.

"La Argentina es un caso patético de retrocesos de más de medio siglo", disparó días antes de llamar "fracasados" a quienes lo erigieron presidente.

https://twitter.com/LautaroMaislin/status/1442953182322122752 Macri: “En el 2019 no había un entendimiento de la necesidad de cambiar”. pic.twitter.com/OyZcHQ9LwK — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) September 28, 2021

"El lunes, ante el resultado adverso al Gobierno en las PASO, hemos tenido un día muy malo. Hoy estamos más pobres, el resultado de las PASO nos pegó muy fuerte y el dólar subió con todas sus consecuencias", lanzó el 13 de agosto de 2019 cuando tras la aplastante derrota de Juntos por el Cambio a manos del Frente de Todos los home bankings estaban caídos mientras el dólar se devaluaba un 33% en una rueda para pasar de $45 a $60.

Macri en el fútbol

Durante la presidencia de Mauricio Macri, la AFA estuvo intervenida. Armando Pérez, dueño de una empresa fuerte de cosméticos y presidente de Belgrano de Córdona, tomó las riendas del fútbol argentino. Fernando Marín, ex gerenciador de Racing y lobbista de las Sociedades Anónimas Deportivas, liquidó Fútbol para Todos.

Las sociedades anónimas deportivas son el gran anhelo de Mauricio Macri. En 1998 se lo propuso a Julio Humberto Grondona. El propio Cherquis Bialo lo contó en un programa llamado "la comedia no se mancha".

CHERQUIS BIALO CUENTA UNA ANÉCDOTA SOBRE GRONDONA Y MACRI

"Antes del Mundial de 1998 en Francia, el Secretario General de la AFA, Mauricio Macri, le dice a Julio Grondona: 'Creo que hay que darle advenimiento a las sociedades anónimas, modificar la cantidad de clubes que juegan. Algunos clubes no pueden jugar en Primera, empezar a calificarlos... este sí, este no... revisar los presupuestos, hay clubes que no tienen representatividad'.

¿Cuál fue la respuesta de Grondona? "'Tenés razón, cuando tenés razón, tenés razón...', le indicó. Y luego, le sugirió lo que podría hacer: "'Ahora lo que vamos a hacer es esperar a que termine el Mundial, después nos reunimos en Ezeiza y vos llevás el proyecto así les explicás a los muchachos de qué trata. Los muchachos votan y listo, se acabó'".

"El 20 de julio de 1998 hubo una gran reunión en Ezeiza. Dice Grondona, iniciando la sesión: 'Ustedes saben que acá el Secretario General de la AFA y presidente de Boca Juniors tiene un proyecto que puede ser muy interesante, muy interesante...'". Y agregó: "Al tiempo que 38 miembros de ese comité pasaban por la ferretería de Sarandí donde se hallaba el viejo caudillo... Macri expuso con prolijidad un Power Point operado por técnicos en sistemas, con gráficos y dibujos. Nunca se había visto en la AFA una cosa así. Macri da su discurso y les dice a todos que el futuro del fútbol es lo que está mostrando". Finalmente, Grondona le habló a todos los directivos y dio paso a la votación: "'Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quedó alguna duda? Vamo' a votar. Levanten la mano los que están por la negativa...'". Resulta que 38 manos se alzaron en contra de la idea de Mauricio.

"Se levanta Grondona sorprendido por tan contundente negativa a un proyecto revolucionario. Se pone de pie apoyando las palmas de su mano sobre el escritorio que lo acobijaba y dirigiéndose a Mauricio Macri, le dice: 'Perdimos, Mauri'", cerró el periodista hoy en C5N.



Chiqui Tapia tiene mandato hasta 2024. El presidente de la AFA se manifestó en la vereda opuesta a la de Macri: "Nos ha tocado el verso de las instituciones privadas, esa idea de las SA que nos querían meter a los dirigentes en la cabeza. Y nosotros estábamos convencidos porque sabemos del rol social que han cumplido los clubes. Han acompañado cada una de las medidas sanitarias que han tomado quienes conducen nuestro país y creo que ese es el sentido que tenemos que seguir llevando adelante", dijo en 2021 en plena pandemia.

En ese mismo año, un sector del periodismo de un canal cercano a las ideas de Mauricio Macri propiciaba un fracaso de la Selección Argentina en la Copa América para que Tapia deje la AFA.