Por qué Lionel Messi dijo "olvidémonos de todo" antes de la final de la Selección Argentina vs. España
Se filtró un video de la intimidad del plantel en el vestuario. La llamativa frase de Lionel Messi generó fuertes repercusiones en las redes sociales.
A pesar del paso de las horas, los ecos de la final de la Copa del Mundo siguen resonando con fuerza. En las últimas plataformas digitales, comenzó a circular de manera viral un video sobre los momentos, revelando una sorpresiva frase que Lionel Messi le transmitió a todo el grupo en la antesala de la final del Mundial 2026.
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La llamativa arenga de Lionel Messi a sus compañeros
En el material audiovisual registrado dentro del vestuario de la Selección Argentina, se puede observar al emblemático capitán tomando la palabra frente a los futbolistas convocados. "Vamos, muchachos, tranquilidad gente. Lo principal es que estemos tranquilos", comenzó expresando el diez en un tono inicial muy habitual para este tipo de definiciones de alta competencia.
Sin embargo, el foco de la polémica y las especulaciones en el entorno digital se encendió con los conceptos que pronunció inmediatamente después:
"Olvidémonos de todo. Solo juguemos. Pensemos en jugar nomás, gente", lanzó el astro rosarino antes de salir formalmente al terreno de juego.
Las internas y las críticas que marcaron la previa de la final
Aunque no se ha especificado públicamente el destinatario exacto de estas palabras del futbolista de 39 años, los analistas y fanáticos vincularon la frase con el clima de extrema hostilidad que padeció la delegación nacional en los días anteriores. La Albiceleste estuvo en el centro de los cuestionamientos del periodismo y los protagonistas españoles, quienes deslizaron acusaciones por presuntos beneficios arbitrales.
El principal exponente de esta campaña fue el defensor central Aymeric Laporte, quien calentó la previa del cruce con declaraciones directas. “Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar", había disparado el zaguero de la Furia Roja, generando un ambiente espeso del cual el capitán argentino intentó aislar a sus dirigidos.
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