Por qué Lionel Messi dijo "olvidémonos de todo" antes de la final de la Selección Argentina vs. España

Las internas y las críticas que marcaron la previa de la final

Aunque no se ha especificado públicamente el destinatario exacto de estas palabras del futbolista de 39 años, los analistas y fanáticos vincularon la frase con el clima de extrema hostilidad que padeció la delegación nacional en los días anteriores. La Albiceleste estuvo en el centro de los cuestionamientos del periodismo y los protagonistas españoles, quienes deslizaron acusaciones por presuntos beneficios arbitrales.

El principal exponente de esta campaña fue el defensor central Aymeric Laporte, quien calentó la previa del cruce con declaraciones directas. “Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar", había disparado el zaguero de la Furia Roja, generando un ambiente espeso del cual el capitán argentino intentó aislar a sus dirigidos.