Tras las declaraciones de Camila Mayan, Alexis Mac Allister recibió una lluvia de críticas en redes sociales

"Rey de los infieles", "Infiel" y "Campeón de los infieles sos", fueron sólo algunos de los mensajes que recibió el jugador del Liverpool, por haber dejado "desamparada" a su exnovia tras romper la relación mientras ya había iniciado un nuevo vínculo con su actual novia.

¿QUÉ DIJO CAMILA MAYAN SOBRE SU RUPTURA CON MAC ALLISTER?

Cami Mayan estuvo se incorporó a Luzu Tv y no tardó en causar revuelo con sus declaraciones. Rompió el silencio y dio detalles de cómo fue la triste separación con Alexis Mac Allister, luego de que ganara la Copa del Mundo FIFA en Qatar 2022.

“Él esperaba que yo vaya, agarrara mis cosas y me fuera al otro día. Hasta que él no me vio llorando a mil y diciéndole ‘no sé qué hacer’ no dijo ‘ah, ok. Tengo que ser un poco más empático’”, relató la influencer.

