El insólito cruce entre Estefanía Berardi y Canelo Álvarez por Lionel Messi 

messi canelo álvarez

"Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Así como respeto Argentina tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo", insistió Canelo Álvarez.

Los dichos del boxeador mexicano causaron la reacción de los hinchas argentinos y hasta del propio Kun Agüero quien defendió a Lionel Messi y hasta se encargó de explicarle a Canelo lo que pasaba en el video real.

Tras las idas y vueltas, la que mantuvo un insólito cruce con el mexicano fue Estefanía Berardi, panelista del programa “Mañanísima” que, en medio de su defensa a Messi, se equivocó al referirse a la popularidad del boxeador.

“Unas ganas de llamar la atención”, le respondió Berardi a Canelo.

berardi 1.jpg

El boxeador, riéndose, citó el tuit de la panelista y escribió: “Si, como me hace mucha falta”, dejándola en ridículo.

berardi 2.jpg

Es que, según Berardi, a Canelo Álvarez, campeón de la AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring de peso supermediano, reconocido en el mundo y muy apreciado por los seguidores del boxeo en Argentina, “no lo conocía nadie” hasta que habló de Messi.

“Por lo visto sí. Nadie re conocía acá hasta que hablaste de Messi. Se está hablando de fútbol, no de boxeo. En nuestro país se llama ‘cartonear’”, lanzó la panelista.

berardi 3.jpg

Acto seguido, varios usuarios y usuarias de Twitter se encargaron de indicarle a la panelista quién era el boxeador y recibió varias críticas por desprestigiar la carrera del mexicano.