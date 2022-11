Kun Agüero a Canelo Álvarez: "No debés pisar Argentina"

La polémica con el Canelo se generó luego que malinterpretara imágenes del festejo íntimo de la Selección Argentina y entonces se despachara con varios mensajes contra Messi. "Lo siento, yo te seguía en Instagram y te dejé de seguir. Me caías bien. Hoy no me caés bien", sentenció Agüero.

kun agüero canelo

"Obviamente no me voy a pelear con Canelo porque me va a reventar la nariz, me la va a dejar como a Momo", concluyó el ex jugador de la Selección Argentina.

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1597393351640129537 El Kun habló de la polémica por los tweets de Canelo. Atención al final, @momorelojero .



