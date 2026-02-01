Carlos Alcaraz campeón del Abierto de Australia: venció a Djokovic y completó el Grand Slam

En una batalla que se extendió durante tres horas y cuatro minutos, el murciano supo reponerse de un comienzo adverso para terminar imponiéndose con parciales de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5. Con esta victoria, Alcaraz se convirtió, a sus 22 años y 272 días, en el primero en lograr los cuatro títulos del Grand Slam en estas condiciones.