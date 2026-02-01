Carlos Alcaraz campeón del Abierto de Australia: venció a Djokovic y completó el Grand Slam
El español derrotó al serbio en una final apasionante por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5. A sus 22 años, Carlos Alcaraz sumó el séptimo título grande de su carrera.
El tenis mundial se rinde nuevamente ante Carlos Alcaraz. El español logró el título del Abierto de Australia tras vencer en la final al serbio Novak Djokovic y consiguió un hito trascendental para su carrera: completó la colección de los cuatro torneos de Grand Slam.
IMPORTANTE: Quién es Brooks Nader, la supermodelo que tendría un romance con Carlos Alcaraz
En una batalla que se extendió durante tres horas y cuatro minutos, el murciano supo reponerse de un comienzo adverso para terminar imponiéndose con parciales de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5. Con esta victoria, Alcaraz se convirtió, a sus 22 años y 272 días, en el primero en lograr los cuatro títulos del Grand Slam en estas condiciones.
La vitrina completa y el número 1 para Carlos Alcaraz
Esta es la primera vez que Alcaraz gana el gran torneo australiano, el único "grande" que le faltaba. Con este trofeo, el joven maravilla acumula ahora siete títulos de Grand Slam: suma este éxito a los dos que ya ostentaba en Wimbledon, en Roland Garros y en el Abierto de Estados Unidos.
El triunfo le permite además consolidar su condición de número uno del mundo. Por la vereda de enfrente, Djokovic, de 38 años, no pudo obtener su vigésimo quinto Grand Slam —aunque se mantiene como el más laureado de la historia— y tras esta final ascenderá al puesto tres del ranking ATP.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario