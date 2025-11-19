Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo: el hermano contó cómo fue su reacción

bilardo russo

La relación entre ambos se había construido mucho antes de que coincidieran en la elite del fútbol argentino. Desde comienzos de los años 80, en plena etapa gloriosa de Estudiantes, forjaron un vínculo que trascendió lo laboral. Russo era una pieza fundamental dentro de la cancha, un símbolo del sacrificio y la disciplina que Bilardo exigía de sus dirigidos. El Metropolitano de 1982 reforzó esa conexión, consolidando una sociedad donde la confianza iba más allá del juego. A lo largo del tiempo, ese respeto mutuo se convirtió en amistad.