Carlos Palacios no le cierra las puertas a Boca: la postura de Colo Colo

Por su parte, Alfredo Stöhwing, director de Blanco y Negro -empresa que maneja al club de Chile-, aclaro que: "Estamos en un 95% de que se queda en el club, hemos hecho todo para que así sea, pero no se puede asegurar completamente”.

“La situación de Carlos Palacios es especial porque él firmó con nosotros y tiene contrato, pero, como ustedes saben, el 80% del pase pertenece a Vasco da Gama y tiene cláusula de salida", agregó Stöhwing.

El jugador de 23 años, en continuidad a las palabras del titular de Colo Colo, confesó: "Cómo el presidente dijo, es un 95%, hay cláusulas de por medio. Todo puede pasar de un minuto a otro, como siempre he dicho, que sea lo mejor para todos y en especial para mí", afirmó.

También expresó su gratitud ante el presidente del club de la Ribera, Juan Román Riquelme, tras recibir un llamado de él: "No lo esperé nunca, fue muy sorpresivo cuando me empezaron a llegar los mensajes, había conversado con él, pero no me había dicho eso. Es mi mayor ídolo desde pequeño, entonces que lo diga él es de mucho orgullo y felicidad por lo que estoy viviendo".

Para seguir aclarando la situación, el directivo Stöhwing, concluyó en que: "No es lo que pareciera ocurrir porque acordamos con él su continuidad y él está muy contento con nosotros, pero eventualmente podrían darle ciertas circunstancias para que alguien ejerza la cláusula de salida y tuviera una variación, así que nunca se puede confirmar al no ser nosotros los propietarios completos del pase", cerró.

Cabe aclarar que, el Xeneize previo a limar los detalles sobre la llegada de Carlos Palacios, buscará que el defensor paraguayo Bruno Valdez salga de Boca, ya sea en venta o préstamo hacia el exterior, para liberar un cupo de extranjero.