La Justicia autorizó a Chiqui Tapia a salir del país por compromisos con FIFA y Conmebol
El titular de la AFA podrá viajar a Paraguay, Ecuador y Canadá para participar de actividades de la Conmebol y la FIFA.
En medio del avance de la causa judicial en su contra, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, fue autorizado por la Justicia a salir del país para cumplir con compromisos internacionales vinculados a la Conmebol y la FIFA.
La medida fue dispuesta por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien días atrás había procesado al titular de la AFA en una investigación por presuntas irregularidades en el pago de impuestos y aportes patronales por más de 19.000 millones de pesos. Debido a esa situación, tenía prohibido abandonar el país y debió solicitar un permiso especial, que finalmente fue concedido.
Según la resolución judicial, no existen elementos que impidan su salida en las condiciones planteadas. Tapia viajará primero a Luque, Paraguay, entre este miércoles y el viernes, y luego se trasladará a Quito, Ecuador, del 23 al 26 de abril. Más adelante, tiene previsto asistir al Congreso de la FIFA que se realizará en Vancouver, Canadá, entre el 29 de abril y el 1° de mayo.
De acuerdo a la presentación realizada ante la Justicia, los viajes están vinculados a reuniones de trabajo sobre los "Fondos Evolución" y al Congreso Ordinario de la Conmebol, organismo del que el dirigente es vicepresidente, además de su participación en el encuentro anual de la FIFA en la antesala del próximo Mundial.
El juez Amarante valoró que la solicitud incluyó detalles precisos sobre los destinos, las actividades y los lugares de alojamiento, y consideró que el viaje no interfiere con medidas procesales pendientes. También se mantiene vigente una caución de 30 millones de pesos ya depositada por el dirigente.
Esta no es la primera vez que Tapia solicitó autorización para salir del país. En una ocasión anterior, el mismo magistrado había rechazado un pedido por considerar que no contaba con información suficiente sobre los destinos.
En paralelo, este martes, la Cámara en lo Penal Económico ratificó la continuidad de la causa en la que se investiga una presunta evasión de aproximadamente 19.300 millones de pesos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. La investigación, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), también alcanza a otros directivos de la AFA, entre ellos el tesorero Pablo Toviggino y el gerente general Gustavo Álvarez, además de autoridades actuales y exdirigentes.
Los imputados enfrentan cargos por apropiación indebida de tributos agravada y de recursos de la seguridad social agravada, en un expediente que sigue sumando capítulos mientras Tapia mantiene su agenda internacional.
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