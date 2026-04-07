La Justicia autorizó a Chiqui Tapia a salir del país por compromisos con FIFA y Conmebol

Esta no es la primera vez que Tapia solicitó autorización para salir del país. En una ocasión anterior, el mismo magistrado había rechazado un pedido por considerar que no contaba con información suficiente sobre los destinos.

En paralelo, este martes, la Cámara en lo Penal Económico ratificó la continuidad de la causa en la que se investiga una presunta evasión de aproximadamente 19.300 millones de pesos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. La investigación, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), también alcanza a otros directivos de la AFA, entre ellos el tesorero Pablo Toviggino y el gerente general Gustavo Álvarez, además de autoridades actuales y exdirigentes.

Los imputados enfrentan cargos por apropiación indebida de tributos agravada y de recursos de la seguridad social agravada, en un expediente que sigue sumando capítulos mientras Tapia mantiene su agenda internacional.