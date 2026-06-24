Carlos Queiroz explotó contra el VAR tras el empate con Inglaterra: "Estaban tomando un café"

Lejos de bajar el tono, el técnico profundizó sus cuestionamientos con una frase que rápidamente se viralizó. “Tuvimos nuestras oportunidades; hasta el punto de que ellos tuvieron suerte. Tuvieron mucha suerte. Una vez más, el VAR se fue a tomar un café. Es natural, a mí también me gustaría tomarme mis cafés de vez en cuando, pero eso fue un penal claro y tarjeta roja”, lanzó ante los periodistas presentes en la conferencia.

carlos queiroz

A pesar de sus reclamos, Queiroz terminó reconociendo que el desarrollo general del partido fue equilibrado: “¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Ustedes, que vieron el partido, tienen alguna duda, o soy el único que estuvo en el encuentro? Al final, por eso digo que fue un resultado justo. Ellos pasaron más tiempo con el balón, nosotros luchamos más, luchamos mejor, creamos nuestras ocasiones y ellos también tuvieron las suyas al final".

"Creo que ellos están contentos y yo también estoy satisfecho con el empate. Disculpen mi sarcasmo, pero si digo estas cosas en serio me sancionan, así que espero que entiendan que estoy bromeando”, concluyó. Aunque el punto mantiene a Ghana con posibilidades en el Mundial, las críticas al arbitraje siguen ocupando un lugar central en la conversación posterior al encuentro.