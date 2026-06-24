Carlos Queiroz explotó contra el VAR tras el empate con Inglaterra: "Estaban tomando un café"
Con ironías y fuertes críticas, el entrenador de Ghana apuntó contra la actuación arbitral luego de una jugada que consideró determinante para el resultado.
El empate sin goles entre Ghana e Inglaterra por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 dejó una fuerte polémica que todavía genera repercusiones. Más allá del resultado, una acción ocurrida durante el segundo tiempo monopolizó las discusiones posteriores al encuentro y provocó el enojo de Carlos Queiroz, entrenador del conjunto africano, quien no ocultó su malestar por una decisión arbitral que consideró decisiva.
La jugada en cuestión se produjo cuando restaban poco más de diez minutos para el final del partido. Prince Kwabena Adu encaraba con espacio hacia el área inglesa y parecía tener una clara posibilidad de remate cuando fue derribado por Ezri Konsa. La caída del delantero generó inmediatas protestas de los jugadores ghaneses, que reclamaron una infracción dentro del área.
Sin embargo, ni el árbitro principal ni los responsables del VAR consideraron que hubiera existido una falta sancionable. Las repeticiones difundidas posteriormente alimentaron aún más la controversia. Para buena parte del entorno ghanés, las imágenes mostraban un contacto suficiente como para señalar penal. Además, algunos entendieron que la acción también ameritaba una tarjeta roja para el defensor inglés debido a que interrumpió una ocasión manifiesta de gol.
La bronca del DT de Ghana con el VAR del partido ante Inglaterra
La ausencia de cualquier sanción terminó convirtiéndose en uno de los puntos más debatidos de la jornada. Finalizado el encuentro, Queiroz compareció ante los medios y utilizó un tono irónico para expresar su desacuerdo: “No estoy seguro de si el VAR sigue funcionando en la Copa del Mundo. ¿Todavía tenemos VAR? ¿Está funcionando? Tengo algunas dudas al respecto porque hubo otro penalti que debieron conceder a Ghana, un penalti claro contra Inglaterra”, manifestó el entrenador portugués.
Lejos de bajar el tono, el técnico profundizó sus cuestionamientos con una frase que rápidamente se viralizó. “Tuvimos nuestras oportunidades; hasta el punto de que ellos tuvieron suerte. Tuvieron mucha suerte. Una vez más, el VAR se fue a tomar un café. Es natural, a mí también me gustaría tomarme mis cafés de vez en cuando, pero eso fue un penal claro y tarjeta roja”, lanzó ante los periodistas presentes en la conferencia.
A pesar de sus reclamos, Queiroz terminó reconociendo que el desarrollo general del partido fue equilibrado: “¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Ustedes, que vieron el partido, tienen alguna duda, o soy el único que estuvo en el encuentro? Al final, por eso digo que fue un resultado justo. Ellos pasaron más tiempo con el balón, nosotros luchamos más, luchamos mejor, creamos nuestras ocasiones y ellos también tuvieron las suyas al final".
"Creo que ellos están contentos y yo también estoy satisfecho con el empate. Disculpen mi sarcasmo, pero si digo estas cosas en serio me sancionan, así que espero que entiendan que estoy bromeando”, concluyó. Aunque el punto mantiene a Ghana con posibilidades en el Mundial, las críticas al arbitraje siguen ocupando un lugar central en la conversación posterior al encuentro.
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