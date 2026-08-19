Carlos Sainz renovó con Williams para 2027 y sacudió el mercado de pilotos de la Fórmula 1
El español continuará junto a Alex Albon y habría firmado un acuerdo cercano a los 30 millones de dólares anuales. Cuánto cobraría y qué butacas quedan libres.
Williams terminó de despejar una de las grandes incógnitas del mercado de pilotos de la Fórmula 1 para 2027. Después de confirmar la continuidad de Alex Albon, la escudería anunció la renovación de Carlos Sainz y aseguró así su dupla para la próxima temporada. El español habría alcanzado, además, un acuerdo económico de enorme importancia que podría colocarlo entre los corredores mejor remunerados de toda la categoría.
El equipo con sede en Grove comunicó que Sainz continuará bajo un “contrato plurianual”, una decisión que, según la propia escudería, representa una muestra de confianza en el proyecto a largo plazo y en la posibilidad de volver a competir por posiciones importantes dentro de la parrilla.
Aunque Williams no difundió las cifras del acuerdo, diferentes medios españoles aseguran que el nuevo vínculo tendría un valor cercano a los 30 millones de dólares. Marca, Mundo Deportivo y Sport coincidieron en señalar que el español recibió un importante aumento respecto de su contrato anterior y que pasaría a tener un salario de categoría de estrella.
La cifra todavía no fue confirmada oficialmente y las estimaciones sobre el vínculo anterior también presentan diferencias. Algunas versiones ubican ese contrato entre los 13 y los 20 millones de dólares. De confirmarse el nuevo monto, quedaría muy cerca de los pilotos con mayores salarios fijos de la Fórmula 1.
El propio piloto celebró la continuidad a través de los canales oficiales de Williams: “¡Me entusiasma anunciar que sigo formando parte de la familia del equipo Williams F1! Creo firmemente en las personas que integran este equipo, tanto en la fábrica como en los circuitos, y en las inversiones y el arduo trabajo que se realizan tras bambalinas. Tenemos lo necesario para lograr este cambio juntos. Mi compromiso es el mismo que desde el primer día: ayudar a que Williams vuelva al lugar que le corresponde, y espero crear muchos más recuerdos con el equipo", aseguró.
Williams ya tiene su dupla para 2027
La renovación de Sainz también termina con varios rumores que lo vinculaban con otras escuderías. El español era mencionado como una alternativa para algunas de las butacas que todavía permanecen sin confirmar, pero finalmente decidió continuar con el proyecto de Williams.
El jefe del equipo, James Vowles, destacó su importancia dentro de la estructura: “Desde que se unió al equipo, el talento de Carlos al volante y su dedicación en la fábrica han sido invaluables para este proyecto: trabaja día tras día con sus ingenieros para optimizar cada milisegundo. Es un líder para este equipo y me entusiasma que pueda vislumbrar el potencial que tenemos mientras continuamos su reconstrucción”.
Vowles también resaltó la combinación entre Sainz y Albon: “Junto con Alex, creo firmemente que tenemos una de las alineaciones más fuertes de la parrilla y un equipo capaz de luchar juntos por cada gramo de rendimiento”. Con las dos confirmaciones, ya son cuatro las escuderías que tienen definida su dupla para 2027: McLaren, Ferrari, Cadillac y ahora Williams.
Qué butacas quedan disponibles para 2027
La continuidad de Sainz modifica el mapa de pilotos para la próxima temporada y reduce a 12 las butacas que todavía no tienen confirmación oficial.
Entre las principales incógnitas aparecen Red Bull, donde todavía resta conocer quién acompañará a Max Verstappen; Alpine, que debe definir al compañero de Pierre Gasly; y Mercedes, Aston Martin, Haas, Audi y Racing Bulls, que todavía no oficializaron sus respectivas parejas para 2027.
La situación de Alpine despierta especial interés para los argentinos porque Franco Colapinto aparece como uno de los principales candidatos a continuar junto a Gasly. En Audi, Gabriel Bortoleto ya aseguró que cuenta con contrato por varias temporadas y todo indica que Nico Hülkenberg seguiría a su lado.
En Haas, la continuidad de Esteban Ocon es una de las cuestiones pendientes, mientras que Racing Bulls todavía debe definir qué sucederá con Liam Lawson.
Vuelve la Fórmula 1 tras el receso: el cronograma de Países Bajos
Viernes 21 de agosto
- Práctica libre 1: 07:30.
- Clasificación de la Sprint: 11:30.
Sábado 22 de agosto
- Sprint: 07:00.
- Clasificación del Gran Premio: 11:00.
Domingo 23 de agosto
- Carrera principal: 10:00.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario