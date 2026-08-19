Carlos Sainz renovó con Williams para 2027 y sacudió el mercado de pilotos de la Fórmula 1

Williams ya tiene su dupla para 2027

La renovación de Sainz también termina con varios rumores que lo vinculaban con otras escuderías. El español era mencionado como una alternativa para algunas de las butacas que todavía permanecen sin confirmar, pero finalmente decidió continuar con el proyecto de Williams.

El jefe del equipo, James Vowles, destacó su importancia dentro de la estructura: “Desde que se unió al equipo, el talento de Carlos al volante y su dedicación en la fábrica han sido invaluables para este proyecto: trabaja día tras día con sus ingenieros para optimizar cada milisegundo. Es un líder para este equipo y me entusiasma que pueda vislumbrar el potencial que tenemos mientras continuamos su reconstrucción”.

Vowles también resaltó la combinación entre Sainz y Albon: “Junto con Alex, creo firmemente que tenemos una de las alineaciones más fuertes de la parrilla y un equipo capaz de luchar juntos por cada gramo de rendimiento”. Con las dos confirmaciones, ya son cuatro las escuderías que tienen definida su dupla para 2027: McLaren, Ferrari, Cadillac y ahora Williams.

Qué butacas quedan disponibles para 2027

La continuidad de Sainz modifica el mapa de pilotos para la próxima temporada y reduce a 12 las butacas que todavía no tienen confirmación oficial.

Entre las principales incógnitas aparecen Red Bull, donde todavía resta conocer quién acompañará a Max Verstappen; Alpine, que debe definir al compañero de Pierre Gasly; y Mercedes, Aston Martin, Haas, Audi y Racing Bulls, que todavía no oficializaron sus respectivas parejas para 2027.

La situación de Alpine despierta especial interés para los argentinos porque Franco Colapinto aparece como uno de los principales candidatos a continuar junto a Gasly. En Audi, Gabriel Bortoleto ya aseguró que cuenta con contrato por varias temporadas y todo indica que Nico Hülkenberg seguiría a su lado.

En Haas, la continuidad de Esteban Ocon es una de las cuestiones pendientes, mientras que Racing Bulls todavía debe definir qué sucederá con Liam Lawson.

Vuelve la Fórmula 1 tras el receso: el cronograma de Países Bajos

Viernes 21 de agosto

Práctica libre 1: 07:30.

Clasificación de la Sprint: 11:30.

Sábado 22 de agosto

Sprint: 07:00.

Clasificación del Gran Premio: 11:00.

Domingo 23 de agosto