Terrible cruce en redes sociales entre el tesorero de la AFA y Carlos Tevez

"Como no eras tan estudioso en el curso para DT (digo por el Analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas. Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, que me reservo. En fin, Memoria Eólica", lanzó Toviggino.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TovigginoPablo/status/1765186707622617210&partner=&hide_thread=false Como no eras tan estudioso en el curso para DT (Digo por el Analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas!! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, q me reservo. En fin, Memoria Eólica!!! https://t.co/qDR7aW4m6q — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) March 6, 2024

Desde la cuenta oficial de Tevez, llegó la feroz respuesta. "Me parece que tantas idas y vueltas a Pilar te están haciendo perder un poquito, Toviggino. A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria Ali Baba", escribió.

tuit_tevez.jpg

La cuenta de Twitter del "Apache" no tenía actividad desde octubre del año pasado. Incluso, periodistas de Independiente aseguraron que el entrenador no la usa y que no fue quien emitió la publicación.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/mavegol/status/1765206180110979213&partner=&hide_thread=false Prensa de Independiente informa que esta cuenta no es de Carlos Tevez.



En todo caso ya no la tendrá, pero el 11/9/2020 el propio TEVEZ anunció que esa era su red social. https://t.co/LJUuAC2pxc — Silvio Maverino (@mavegol) March 6, 2024