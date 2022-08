Qué dijo Hugo Ibarra sobre la pelea entre Zambrano y Benedetto

“Hubo una discusión entre Benedetto y Zambrano, y nada más que eso. Después podemos hablar del partido. No tengo idea si hubo un golpe, se jugaron 90 minutos y pudo haber sido un golpe en el partido", sostuvo el "Negro".

Ibarra dijo además que no le "preocupan" estas supuestas discusiones. "Esto es fútbol y si las discusiones son para mejorar, esta bien que pasen. No me preocupan”, insistió.

Con respecto al penal que no le otorgaron a Boca sobre el final del partido, Ibarra expuso: "Es difícil determinar si fue penal o no, si (Jonathan Gómez) arrastra la pelota con la mano o no, prefiero no hablar del árbitro (Fernando) Rapallini. Son situaciones discutibles".