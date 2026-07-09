Tim Payne celebró el Día de la Independencia argentina antes de viajar a Paraguay
El lateral neozelandés, una de las revelaciones virales del Mundial 2026, participó junto a su esposa de la celebración organizada por la embajada argentina en Nueva Zelanda.
Tim Payne continúa despertando simpatía entre los hinchas argentinos incluso después de su participación en el Mundial 2026. El lateral neozelandés, que ganó notoriedad durante el torneo por distintas situaciones virales y por el afecto que mostró hacia la Argentina, volvió a convertirse en noticia al participar de los festejos por el Día de la Independencia organizados por la embajada argentina en Wellington.
El defensor fue uno de los invitados especiales del evento diplomático que conmemoró un nuevo aniversario del 9 de Julio. Allí asistió acompañado por su esposa, Michelle Peters, en una jornada que reunió a integrantes de la comunidad argentina residente en Nueva Zelanda y a distintas personalidades vinculadas con el deporte y la cultura.
La invitación tuvo además un significado especial para la pareja, ya que coincidió con los últimos días que ambos pasarán en su país antes de emprender un nuevo desafío en Sudamérica. Payne se prepara para continuar su carrera en Olimpia de Paraguay, club con el que afrontará una nueva etapa profesional tras su destacada participación en la Copa del Mundo.
La presencia del futbolista no pasó inadvertida entre los asistentes. La celebración en la embajada fue también una oportunidad para despedirse de la comunidad argentina radicada en Wellington antes del viaje a Asunción, donde el lateral buscará consolidarse en uno de los clubes con mayor historia del fútbol sudamericano.
Tim Payne fue invitado al festejo por el 9 de Julio en Wellington
Quien compartió algunos detalles del encuentro fue Michelle. A través de su cuenta oficial de Instagram publicó distintas imágenes y videos de la celebración, mostrando el ambiente festivo que se vivió durante la recepción organizada por la representación diplomática argentina. Además de registrar la jornada, la esposa del futbolista aprovechó las redes sociales para agradecer el afecto recibido y expresar unas palabras dirigidas a quienes los acompañaron durante su estadía en Nueva Zelanda.
En una serie de historias, Peters destacó la hospitalidad de la comunidad argentina y el trato recibido durante el evento, al tiempo que manifestó la emoción de ambos por haber sido incluidos en una fecha tan representativa para el país. La pareja agradeció especialmente la invitación a la embajada y expresó su reconocimiento por el cariño recibido, señalando que los argentinos los hicieron sentir parte de su comunidad.
"Adoptarlos como uno más", fue una de las expresiones con las que resumieron el afecto recibido durante la celebración, además de enviar un saludo especial a todos los argentinos por un nuevo aniversario de la Independencia. El evento marcó el cierre de una etapa para Payne antes de iniciar su experiencia en Olimpia, institución con la que buscará consolidar su carrera en el fútbol sudamericano.
Mientras se prepara para comenzar esta nueva aventura en Asunción, el lateral se despidió de Nueva Zelanda con una imagen poco habitual: celebrando el Día de la Independencia argentina junto a la comunidad albiceleste en Wellington, un gesto que volvió a fortalecer el vínculo que construyó con los hinchas durante el Mundial 2026.
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