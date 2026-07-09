Tim Payne celebró el Día de la Independencia argentina antes de viajar a Paraguay

En una serie de historias, Peters destacó la hospitalidad de la comunidad argentina y el trato recibido durante el evento, al tiempo que manifestó la emoción de ambos por haber sido incluidos en una fecha tan representativa para el país. La pareja agradeció especialmente la invitación a la embajada y expresó su reconocimiento por el cariño recibido, señalando que los argentinos los hicieron sentir parte de su comunidad.

"Adoptarlos como uno más", fue una de las expresiones con las que resumieron el afecto recibido durante la celebración, además de enviar un saludo especial a todos los argentinos por un nuevo aniversario de la Independencia. El evento marcó el cierre de una etapa para Payne antes de iniciar su experiencia en Olimpia, institución con la que buscará consolidar su carrera en el fútbol sudamericano.

Mientras se prepara para comenzar esta nueva aventura en Asunción, el lateral se despidió de Nueva Zelanda con una imagen poco habitual: celebrando el Día de la Independencia argentina junto a la comunidad albiceleste en Wellington, un gesto que volvió a fortalecer el vínculo que construyó con los hinchas durante el Mundial 2026.