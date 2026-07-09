Habló el fanático que se tatuó el quite de Leandro Paredes ante Egipto
Adrián Aguilera, fanático de Boca, se realizó el tatuaje en una de sus piernas. "Si lo hubiese hecho Enzo Fernández, no me lo hacía", confesó.
En medio de la locura por el agónico triunfo de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, un hincha se destacó por tatuarse el quite de Leandro Paredes a un futbolista del rival que se dirigía directo al arco, una imagen que quedará grabada en la memoria de todos.
Adrián Aguilera, tatuador, fanático de Boca y de Leandro Paredes, decidió inmortalizar el momento con un diseño realizado por él mismo. El objetivo, además del homenaje, era participar de la iniciativa impulsada por el propio mediocampista, quien prometió regalar su camiseta al primer hincha que se tatuara esa jugada.
"Lo decidí el mismo martes después del partido. Recibí el link de una nota que hizo Paredes donde decía que el que se hacía el primer tatuaje se iba a ganar su camiseta. No lo dudé, preparé el diseño y me lo autotatué", contó Adrián.
El dibujo fue realizado en la misma pierna donde ya tenía un recuerdo muy especial de cuando conoció personalmente a Paredes durante un entrenamiento de Boca en el predio de Ezeiza. "Hace un mes y medio Paredes me firmó la pierna, me tatué la firma, así que al lado puse la imagen del quite y más abajo está la Copa", explicó.
Aguilera reconoció que su admiración por el volante viene desde hace tiempo y destacó el regreso del mediocampista al club de La Ribera. "La firma fue porque volvió al club de sus amores en su mejor momento", afirmó.
"Si lo hubiese hecho Enzo Fernández, no me lo hacía"
El hincha también dejó en claro que su fanatismo tiene los colores azul y amarillo. Entre risas, se autodefinió como "bostero y argentinísimo", e incluso confesó: "Si hubiese sido Enzo Fernández no me lo hacía", dijo, en referencia al mediocampista surgió de River.
Durante la entrevista, Aguilera también salió en defensa del jugador de Boca frente a quienes cuestionan su rendimiento. "Siempre va a estar el malintencionado cuestionando y criticando. Quedó muy bien demostrado que es un jugadorazo y nos salvó en varias jugadas", sostuvo.
Finalmente, reconoció que, si bien cualquier camiseta del volante tendría un enorme valor sentimental para él, existe una preferencia marcada: "Obviamente prefiero la de Boca, pero la de Paredes de la Selección sería una reliquia hermosa", concluyó el hincha.
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