Habló el fanático que se tatuó el quite de Leandro Paredes ante Egipto

"Si lo hubiese hecho Enzo Fernández, no me lo hacía"

El hincha también dejó en claro que su fanatismo tiene los colores azul y amarillo. Entre risas, se autodefinió como "bostero y argentinísimo", e incluso confesó: "Si hubiese sido Enzo Fernández no me lo hacía", dijo, en referencia al mediocampista surgió de River.

Durante la entrevista, Aguilera también salió en defensa del jugador de Boca frente a quienes cuestionan su rendimiento. "Siempre va a estar el malintencionado cuestionando y criticando. Quedó muy bien demostrado que es un jugadorazo y nos salvó en varias jugadas", sostuvo.

Finalmente, reconoció que, si bien cualquier camiseta del volante tendría un enorme valor sentimental para él, existe una preferencia marcada: "Obviamente prefiero la de Boca, pero la de Paredes de la Selección sería una reliquia hermosa", concluyó el hincha.