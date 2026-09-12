Casi olímpico y golazo: el show de Lionel Messi no le alcanzó al Inter Miami frente al Nashville SC

Casi olímpico de Messi para el empate de Inter Miamipic.twitter.com/qD60o2yCCH — minutouno (@minutounocom) September 13, 2026

El show de Lionel Messi en Inter Miami

Lejos de mermar su participación, el rosarino comandó las acciones en el complemento y dejó su sello característico en el marcador. A partir de una precisa asistencia de Rodrigo De Paul, Messi tomó la pelota en campo propio, levantó la cabeza y sacó un tremendo zurdazo desde afuera del área que se metió casi en el ángulo, una obra de arte inolvidable que puso el 2-1 parcial para el local y ratificó su vigencia intacta.