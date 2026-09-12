Casi olímpico y golazo: el show de Lionel Messi no le alcanzó al Inter Miami frente al Nashville SC
El equipo rosa ganaba como local con otra genialidad del capitán argentino, pero la visita reaccionó en tiempo descuento y selló el 2-2 definitivo.
En un encuentro vibrante disputado en el Nu Stadium, el Inter Miami dejó escapar la victoria sobre el final y debió conformarse con un empate 2-2 frente al Nashville SC, en un duelo por la Major League Soccer (MLS) que tuvo a Lionel Messi como absoluto protagonista e hilo conductor de las emociones.
El conjunto dirigido tácticamente, todavía por Guillermo Hoyos, volvió a contar además con la presencia de Rodrigo De Paul en el mediocampo del equipo local, en un desarrollo que mantuvo la intensidad de principio a fin.
El arranque del cotejo no pudo ser más adverso para el dueño de casa, que se encontró abajo en el marcador casi desde el vestuario.
Sin embargo, la reacción del equipo de Florida llegó a través de una jugada gestada por la pegada quirúrgica del capitán argentino: Messi ejecutó un córner cerrado con premeditada intención olímpica, generando un rebote desafortunado en la defensa que terminó traduciéndose en el tanto del empate parcial para el local.
El show de Lionel Messi en Inter Miami
Lejos de mermar su participación, el rosarino comandó las acciones en el complemento y dejó su sello característico en el marcador. A partir de una precisa asistencia de Rodrigo De Paul, Messi tomó la pelota en campo propio, levantó la cabeza y sacó un tremendo zurdazo desde afuera del área que se metió casi en el ángulo, una obra de arte inolvidable que puso el 2-1 parcial para el local y ratificó su vigencia intacta.
Cuando parecía que la victoria se quedaba en Miami, el partido guardaba un último golpe dramático. En el minuto 91 del encuentro, el Nashville encontró una última pelota detenida que culminó en el agónico tanto de la igualdad, decretando el 2-2 final y repartiendo los puntos en un duelo tan intenso como imprevisible.
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