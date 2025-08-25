Central Córdoba se recuperó con una goleada a domicilio ante Belgrano por el Torneo Clausura 2025
El Pirata, que lleva cuatro partidos sin perder, sufrió un duro revés 0-3 contra un Ferroviario que venía de quedar eliminado de la Copa Sudamericana.
Este lunes, por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol, Central Córdoba goleó de visitante 3-0 a Belgrano el Gigante de Alberdi.
Verón, en el inicio, y Diego Berrera con un doblete en el complemento, marcaron los tantos del conjunto santiagueño.
El Pirata, dirigido por Ricardo Zielinski, atravesaba un buen presente, ya que llegaba acumulando cuatro partidos sin derrotas y sólo había perdido una vez en los últimos 11 encuentros. Si bien venía de un empate sin goles ante Aldosivi, el equipo cordobés mostraba signos de solidez.
Por su parte, el Ferroviario de Omar De Felippe llegaba golpeado tras ser eliminado de la Copa Sudamericana por Lanús (0-1 en los 90 y 4-2 en los penales), cerrando su primera experiencia internacional. Sin embargo, en el Clausura se mantiene invicto, con cuatro empates y una victoria, y buscará sumar en Córdoba para afianzarse en la zona de playoffs.
Formaciones del encuentro entre Belgrano y Central Córdoba
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Santiago Longo, Federico Ricca; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentín, Lucas Besozzi; Matías Godoy, Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.
Otros datos del partido
-
Hora: 19.00
TV: ESPN Premium
Árbitro: Nazareno Arasa
VAR: Sebastián Zunino
Estadio: Julio César Villagra (Córdoba)
