Central Córdoba vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Ferroviario" buscará ganar ante su gente y cortar una racha de cinco partidos sin triunfos. Defensa, por su parte, viene de vencer a Gimnasia de Mendoza. Los detalles en la nota.
Central Córdoba y Defensa y Justicia se enfrentan este viernes, desde las 18, por la décima fecha de la Zona A Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades y será televisado por ESPN Premium, en el partido que abrirá una nueva jornada del campeonato.
El "Ferroviario" atraviesa un momento complicado y lleva cinco partidos sin ganar en el certamen. El conjunto santiagueño viene de caer 3-1 ante Boca en La Bombonera y actualmente ocupa el decimoquinto puesto de la Zona A, con 7 puntos. Además, se encuentra vigesimoséptimo escalón en la Tabla Anual, con 23 unidades, por lo que necesita sumar para escapar de la zona baja.
Por su parte, Defensa y Justicia llega en un presente diferente, ya que viene de derrotar 2-0 a Gimnasia de Mendoza por la novena fecha. Con ese triunfo en Florencio Varela, el elenco comandado por Julio Vaccari se consolidó entre los protagonistas de la Zona A, donde se ubica en el tercer escalón con 17 puntos, a dos del líder Instituto.
Formaciones de Central Córdoba vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura - Zona A
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casemiro, Alejandro Maciel; Fernando Martínez, Matías Vera, Darío Cáceres, Horacio Tijanovich; Lucas González, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.
- Defensa y Justicia: Matias Borgogno; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
Horario y televisación
- Hora: 18:00.
- Estadio: Estadio Único Madre de Ciudades.
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- VAR: Fernando Espinoza.
- TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario