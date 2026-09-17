Central Córdoba vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Ferroviario" suma cinco partidos sin triunfos.

Por su parte, Defensa y Justicia llega en un presente diferente, ya que viene de derrotar 2-0 a Gimnasia de Mendoza por la novena fecha. Con ese triunfo en Florencio Varela, el elenco comandado por Julio Vaccari se consolidó entre los protagonistas de la Zona A, donde se ubica en el tercer escalón con 17 puntos, a dos del líder Instituto.