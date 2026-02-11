Central Córdoba vs. Gimnasia de Jujuy, por la Copa Argentina: horario, formaciones y TV

Del otro lado estará Gimnasia de Jujuy, uno de los animadores habituales de la Primera Nacional en los últimos años. El Lobo jujeño encara una nueva temporada con un objetivo claro: regresar a la máxima categoría tras 17 años en la segunda división. Con Hernán Pellerano como entrenador y una profunda renovación del plantel, en San Salvador apuestan a dejar atrás el frustrante cierre de 2025 y construir un equipo competitivo que pelee por el ascenso.