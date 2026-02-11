Central Córdoba vs. Gimnasia de Jujuy, por la Copa Argentina: horario, formaciones y TV
El Ferroviario buscará ratificar sensaciones tras su primer triunfo en el Apertura en un duelo de caras e ilusiones renovadas frente al Lobo Jujeño.
Central Córdoba (SE) y Gimnasia de Jujuy jugarán este miércoles desde las 21.15 en el Estadio Padre Ernesto Martearena, en Salta, por la primera ronda de la Copa Argentina 2026. El encuentro marcará el debut de ambos en la competencia federal, con expectativas renovadas de cara a la temporada.
El Ferroviario viene de conseguir un necesario alivio en el Torneo Apertura tras vencer por la mínima a Unión en el Madre de Ciudades. Ese resultado cortó un inicio de año poco convincente y le dio aire al equipo conducido por Lucas Pusineri.
Luego de un 2025 intenso entre la ilusión internacional y el desgaste en el plano local, el conjunto santiagueño atraviesa un período de transición. El armado y rearmado del plantel obligó a reajustar piezas y tiempos, en busca de un funcionamiento más sólido.
El triunfo ante Unión, con gol de Michael Santos —refuerzo llegado desde Vélez—, funcionó como un impulso anímico para un equipo que necesita continuidad en los resultados. La Copa Argentina aparece como una oportunidad para afirmarse y ganar confianza en un calendario exigente. Pusineri buscará sostener la base que respondió en el último compromiso, con la intención de avanzar de ronda y mantener el envión positivo.
Del otro lado estará Gimnasia de Jujuy, uno de los animadores habituales de la Primera Nacional en los últimos años. El Lobo jujeño encara una nueva temporada con un objetivo claro: regresar a la máxima categoría tras 17 años en la segunda división. Con Hernán Pellerano como entrenador y una profunda renovación del plantel, en San Salvador apuestan a dejar atrás el frustrante cierre de 2025 y construir un equipo competitivo que pelee por el ascenso.
El cruce en Salta será una medida exigente para ambos y definirá quién avanzará a la siguiente instancia de la Copa Argentina 2026, en un duelo que pondrá frente a frente realidades distintas pero ambiciones similares.
Probables formaciones del encuentro entre Central Córdoba y Gimnasia de Jujúy
- Central Córdoba: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Lucas Pusineri.
- Gimnasia (J): Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Hernán Pellerano.
Central Córdoba (SE) vs. Gimnasia de Jujuy, por la Copa Argentina: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 21.15
- TV: TyC Sports
- Árbitro: Andrés Gariano
- Estadio: Padre Ernesto Martearena (Salta)
