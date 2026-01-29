El ida y vuelta viral entre Gastón Suso y un nene tras el empate de Atlético Tucumán

La pregunta que incomodó a Gastón Suso luego del empate de Atlético Tucumán

El ida y vuelta comenzó cuando el pequeño analizó el planteo del Decano: "Atlético se metió mucho para adelante y dejó muchos espacios atrás. ¿Cuál es la explicación para eso?", preguntó. Ante esa consulta, Suso explicó: "Jugamos de local y nosotros somos protagonistas, por eso buscábamos el arco contrario. Si nos metemos atrás, se enojan, si vamos para adelante, se enojan también. Creo que el equipo estuvo muy bien".