El ida y vuelta viral entre Gastón Suso y un nene tras el empate de Atlético Tucumán
Tras el 0-0 con Central Córdoba, el defensor del Decano protagonizó un curioso cruce con un chico que le preguntó por los errores del equipo.
Atlético Tucumán empató 0-0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero el martes, por la segunda fecha del Torneo Apertura. El punto fue el primero para ambos equipos en el certamen, luego de las derrotas del Decano ante Independiente Rivadavia y del Ferroviario frente a Gimnasia de Mendoza en la jornada inicial.
Sin embargo, más allá de lo ocurrido dentro del campo de juego, el foco de atención estuvo puesto en un reportaje que rápidamente se hizo viral en redes sociales. El protagonista fue Gastón Suso, defensor del equipo tucumano, quien dialogó con un nene tras el partido.
La pregunta que incomodó a Gastón Suso luego del empate de Atlético Tucumán
El ida y vuelta comenzó cuando el pequeño analizó el planteo del Decano: "Atlético se metió mucho para adelante y dejó muchos espacios atrás. ¿Cuál es la explicación para eso?", preguntó. Ante esa consulta, Suso explicó: "Jugamos de local y nosotros somos protagonistas, por eso buscábamos el arco contrario. Si nos metemos atrás, se enojan, si vamos para adelante, se enojan también. Creo que el equipo estuvo muy bien".
La situación tomó otro tono cuando llegó la segunda pregunta: "¿Los errores que tuvieron hoy los van a modificar para el próximo partido?". Allí, el defensor respondió con una contra pregunta: "¿Qué errores tuvimos hoy, José María? A ver, decime uno".
El nene insistió y mencionó los espacios que dejó el equipo en el fondo. Suso volvió a justificar el planteo ofensivo: "Pero si estamos atacando, ¿querés que me quede al lado del arquero? Estaban totalmente controlados los espacios. Los contraataques de ellos los interceptamos bien. Obviamente que yendo al ataque tenés que dejar espacios atrás, pero no corrimos peligro".
Finalmente, la entrevista cerró en buenos términos, con el agradecimiento del chico y un apretón de manos que selló un intercambio tan particular como inesperado, que trascendió el resultado del partido.
