Chacho Coudet bajó a cinco jugadores de River a Reserva para sumar minutos ante Atlético Tucumán
Eduardo Coudet decidió que cinco futbolistas de River bajen a Reserva para sumar rodaje frente a Atlético Tucumán en el Torneo Proyección.
Mientras River se prepara para su próximo compromiso en Córdoba ante Estudiantes de Río Cuarto, el cuerpo técnico tomó una decisión clave pensando en el desarrollo de algunos futbolistas del plantel profesional. Eduardo Coudet resolvió que cinco jugadores bajen a la Reserva para sumar minutos.
Los elegidos son Ezequiel Centurión, Agustín Ruberto, Cristian Jaime, Facundo González y Ulíses Giménez, quienes estarán a disposición de Marcelo Escudero para el partido de este jueves a las 20.00 ante Atlético Tucumán en Ezeiza. La medida responde a la necesidad de que estos futbolistas ganen ritmo de competencia, en un contexto donde no vienen teniendo continuidad en el primer equipo desde la llegada del nuevo entrenador.
En el caso de Centurión, volverá a atajar en Reserva tras dejar atrás distintas lesiones que lo marginaron durante buena parte del año. Luego de recuperarse de una fractura en la muñeca izquierda y de un desgarro en el pectíneo izquierdo sufrido el 20 de febrero, busca recuperar continuidad. Situaciones similares atraviesan Ulíses Giménez y Facundo González, quienes aún no lograron afianzarse en la consideración de Coudet. También se suman Cristian Jaime y Agustín Ruberto, habituales en convocatorias anteriores pero sin lugar en el actual esquema.
River y Atlético Tucumán en el Torneo Proyección 2026
El encuentro será por la quinta fecha del Torneo Proyección, donde River suma 6 puntos producto de dos victorias y dos derrotas, y se ubica en el décimo puesto de la Zona A. Por su parte, Atlético Tucumán llega como uno de los protagonistas del certamen con 10 unidades, igualando la línea de Talleres, que lidera por diferencia de gol. En este torneo, solo los primeros cuatro equipos de cada grupo clasifican a la siguiente instancia, por lo que el Millonario buscará sumar para meterse en la pelea de lleno.
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