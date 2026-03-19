Chacho Coudet bajó a cinco jugadores de River a Reserva para sumar minutos ante Atlético Tucumán

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River y Atlético Tucumán en el Torneo Proyección 2026

El encuentro será por la quinta fecha del Torneo Proyección, donde River suma 6 puntos producto de dos victorias y dos derrotas, y se ubica en el décimo puesto de la Zona A. Por su parte, Atlético Tucumán llega como uno de los protagonistas del certamen con 10 unidades, igualando la línea de Talleres, que lidera por diferencia de gol. En este torneo, solo los primeros cuatro equipos de cada grupo clasifican a la siguiente instancia, por lo que el Millonario buscará sumar para meterse en la pelea de lleno.