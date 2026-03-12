Un partido de básquet terminó en batalla campal en San Luis: dos jugadores se empujaron y comenzaron a golpearse

pelea basquet san luis

Posibles sanciones

Tras lo ocurrido, los organizadores del torneo analizan qué medidas tomar contra los jugadores involucrados. No se descartan sanciones deportivas o disciplinarias para quienes participaron en la pelea.

El episodio volvió a poner sobre la mesa un tema recurrente en el deporte local: la necesidad de reforzar los valores de respeto y convivencia dentro de la competencia, incluso cuando se trata de partidos amistosos.

Impresionante batalla campal en el fútbol de Brasil: piñas, patadas voladoras y 23 expulsados

El clásico de Belo Horizonte entre Cruzeiro y Atlético Mineiro terminó con un escándalo histórico en el fútbol brasileño. El 1-0 del Cruzeiro en la final del campeonato estadual quedó completamente opacado por una batalla campal entre jugadores, suplentes y miembros de los cuerpos técnicos.

El conflicto estalló en el primer minuto de adición del segundo tiempo, cuando el arquero del Mineiro, Everson, contuvo un remate y fue chocado con violencia por Christian, mediocampista del Cruzeiro, que llegó tarde a disputar el rebote.

pelea cruzeiro mineiro

Tras el impacto, Everson reaccionó con enojo, tiró al rival al suelo y comenzó a reclamarle con vehemencia. Ese momento encendió la mecha del conflicto. En segundos, jugadores de ambos equipos comenzaron a empujarse y a intercambiar golpes, generando distintos focos de pelea dentro del campo.

Las imágenes mostraron piñas, corridas y patadas voladoras, con varios futbolistas involucrados y algunos protagonistas que terminaron en el piso en medio del descontrol.

La tensión también tuvo protagonismo argentino. Uno de los momentos más impactantes fue cuando Lucas Romero, mediocampista del Cruzeiro, saltó y lanzó una trompada contra Everson.

Luego apareció otro argentino, Lucas Villalba, quien le aplicó una patada voladora por detrás a Hulk, delantero del Atlético Mineiro. El atacante brasileño reaccionó furioso y fue a buscar revancha, aunque su golpe no llegó a destino.

En medio del caos, el arquero Cássio recorrió toda la cancha para meterse en la pelea, mientras que el entrenador Eduardo Domíngueztambién intentó intervenir para separar.

El árbitro Matheus Delgado Candançan quedó sin control de la situación y debió solicitar protección policial. Personal de seguridad de ambos clubes y la policía militar ingresaron al campo para intentar frenar la gresca. Tras varios minutos de tensión, finalmente lograron calmar los ánimos.

Aunque el partido terminó sin expulsiones durante el juego, horas más tarde el árbitro presentó el informe oficial con sanciones ejemplares.

En el acta se registraron ¡23 jugadores expulsados!, estableciendo un nuevo récord en el fútbol brasileño. La marca superó al histórico encuentro entre Portuguesa y Botafogo en 1954, cuando se habían producido 22 expulsiones.