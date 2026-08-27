Champions League 2026/27: todos los cruces que dejó el sorteo de la fase de liga

Real Madrid tendrá una fase liga exigente

El vigente campeón de la Champions League ya sabe cuál será su recorrido. El conjunto español tendrá cuatro partidos como local y otros cuatro como visitante. En el Santiago Bernabéu recibirá a Inter, PSV, Leipzig y LASK, mientras que deberá viajar para enfrentar a Arsenal, Roma, Shakhtar Donetsk y AEK Atenas. Entre todos esos compromisos, la visita al Arsenal aparece como uno de los desafíos más importantes. Además, el encuentro ante Inter en Madrid será otro de los grandes atractivos de la fase liga para el equipo español.

Manchester City tampoco tendrá un calendario sencillo. El conjunto dirigido por Enzo Marsca jugará en el Etihad Stadium ante PSG, Sporting CP, Napoli y AEK Atenas, mientras que visitará a Barcelona, Porto, Leipzig y Lens. El enfrentamiento contra el Barcelona será uno de los grandes partidos de esta etapa, al igual que el choque frente al PSG.

Barcelona y PSG, dos recorridos con duelos destacados

Barcelona tendrá una fase liga marcada por dos enfrentamientos de primer nivel. En su estadio recibirá a Manchester City, Aston Villa, Feyenoord y Como, mientras que deberá viajar para jugar contra PSG, Sporting CP, Galatasaray y Sabah. El duelo frente al City será uno de los partidos más esperados de toda la primera etapa. Además, el viaje a París para medirse con el PSG le agregará otra dificultad importante a su calendario.

El conjunto francés, por su parte, también tendrá una hoja de ruta cargada de grandes nombres. PSG recibirá a Barcelona, Roma, Galatasaray y Slovan Bratislava, mientras que jugará como visitante frente a Manchester City, Aston Villa, Villarreal y Como.

Bayern, Atlético, Arsenal y Liverpool también tendrán cruces fuertes

Bayern Múnich afrontará una primera fase con varios compromisos de riesgo. En el Allianz Arena jugará ante Arsenal, Real Betis, Bodø/Glimt y Slavia Praha, mientras que visitará a Atlético de Madrid, Manchester United, Lille y Viking. El duelo con Arsenal será uno de los principales atractivos de su calendario, aunque también deberá afrontar viajes exigentes.

Clasificacion ofrecida por Sofascore

Atlético de Madrid tendrá un recorrido similar en cuanto a dificultad. En el Metropolitano recibirá a Bayern Múnich, Manchester United, Fenerbahçe y Viking, mientras que será visitante ante Liverpool, PSV, Bodø/Glimt y Stuttgart. El equipo de Diego Simeone se cruzará así con tres grandes clubes europeos: Bayern, Liverpool y Manchester United.

Arsenal, en tanto, recibirá en Londres a Real Madrid, Borussia Dortmund, Lille y Sabah y visitará a Bayern Múnich, Real Betis, Napoli y Slavia Praha. La presencia de Real Madrid y Bayern convierte su recorrido en uno de los más exigentes entre los principales candidatos.

Liverpool jugará en Anfield contra Atlético de Madrid, Porto, Villarreal y Lens, mientras que tendrá que viajar para enfrentar a Inter, Club Brugge, Fenerbahçe y LASK. El duelo ante Atlético y la visita al Inter aparecen entre sus compromisos de mayor jerarquía.

El sorteo también dejó recorridos destacados para los equipos del Bombo 2. Borussia Dortmund tendrá que enfrentarse con Inter y Arsenal, Roma se medirá con Real Madrid y PSG, mientras que Sporting CP chocará con Barcelona y Manchester City. Manchester United, por su parte, tendrá como rivales a Bayern Múnich y Atlético de Madrid.

PSV también afrontará una fase exigente, con Atlético de Madrid, Real Madrid, Club Brugge y Porto entre sus adversarios. Aston Villa se encontrará con PSG y Barcelona, Porto tendrá como rivales a Manchester City e Inter, y Real Betis se cruzará con Arsenal y Bayern Múnich. Club Brugge, finalmente, tendrá que enfrentar a Liverpool e Inter.